Herr Hückstädt aus Zell an der Mosel weiß nur, dass seine Familie in Norddeutschland verankert war. Laut Namenforscher Professor Udolph stammt sein Name allerdings aus dem Westen, wo sich ein Ort mit ähnlichem Namen finden lässt...

Sie wollten schon immer wissen, was Ihr Nachname eigentlich bedeutet? Es gibt fast keinen Namen, den unser Professor Udolph nicht kennt. Schreiben Sie uns an namenforscher@swr.de.