Der Name "Haukamp" setzt sich aus zwei Wörtern zusammen. Dem niederdeutschen Dialektwort "hau", übersetzt "hoch" und "Kamp", was so viel wie Feld bedeutet. Zusammengesetzt bedeutet der Name also hochgelegenes Feld.

Einer der Vorfahren des Namensträgers muss sich also mindestens leicht erhöht angesiedelt haben.

