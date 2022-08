Der Name kommt aus Oberschlesien und ist in Polen sehr weit verbreitet.

Drin steckt das schlesische Dialektwort "halama", was hart und ungeschickt bedeutet.

