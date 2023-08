per Mail teilen

Herr Giersberg aus Pirmasens hat schlesische Wurzeln. Allerdings findet sich sein Nachname auch in vielen Regionen Deutschlands. Woher der Name tatsächlich kommt und was er bedeutet, weiß unser Namenforscher Prof. Udolph.

Sie wollten schon immer wissen, was Ihr Nachname eigentlich bedeutet? Es gibt fast keinen Namen, den unser Professor Udolph nicht kennt. Schreiben Sie uns an namenforscher@swr.de.

Das Gespräch führte SWR1 Moderatorin Steffi Stronczyk.