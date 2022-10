per Mail teilen

Der Name "Frohberger" ist vom Ortsnamen Frohburg in der Nähe von Leipzig abgeleitet. Laut dem historischen Ortsnamenbuch von Sachsen steht der Name des Ortes für einen Burgort, ehemals Sitz eines der Burggrafengeschlechter von Altenburg, mit der Burg, "auf der beschwingt zu leben ist".