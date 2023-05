per Mail teilen

SWR1 Hörer Egon Feyen weiß genau, seine Urgroßeltern kommen aus dem Kreis Cochem. Bei Eigenrecherche tauchte der Name aber auch in Belgien und Ostfriesland auf. Da hat Professor Udolph eine Überraschung, was sich tatsächlich hinter Feyen verbirgt. Es hat etwas mit einer heiligen Sophia zu tun...

Sie wollten schon immer wissen, was Ihr Nachname eigentlich bedeutet? Es gibt fast keinen Namen, den unser Professor Udolph nicht kennt. Schreiben Sie uns!