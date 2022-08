per Mail teilen

Der Name "Anell" kommt vor allem in der Westpfalz, dem Saarland und in Luxemburg vor und ist auf eine Verniedlichung des Vornamens "Anna" zurückzuführen.

