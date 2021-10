"Grüne Weihnachte": Baum aus Plastik nachhaltiger als echte Tanne?

per Mail teilen

Adventszeit hat auch schon begonnen— bis Weihnachten dauert er also nicht mehr lange. Und was wäre Weihnachten ohne einen Weihnachtsbaum? Ökocheckerin Katharina geht der Frage nach: „Natur oder Plastik – welcher Weihnachtsbaum ist nachhaltiger?“

Man kennt die Bilder, kaum ist Weihnachten vorbei, schon liegen die Tannen auf der Straße. Für alle, die sich schon immer gefragt haben, was damit passiert, hier ist eure Antwort: Nach der Abholung durch die Kommunen kommt ein Großteil unserer Weihnachtsbäume in eine Grüngutanlage. Dort angekommen wird der Großteil der Tannen zerkleinert und zu hochwertiger Komposterde verarbeitet. Ein kleinerer Teil wird zu Hackschnitzeln geschreddert und endet als Brennmaterial oder wird direkt in Biomasseanlagen verheizt.