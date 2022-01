Kleine Tabs ersetzen herkömmliche Reiniger in Sprühflaschen. Ein Trend, der nachhaltig, günstig und sauber ist.

Diese Mittel gibt es

Putz-Tabs werden längst nicht mehr nur online angeboten. Es gibt sie inzwischen auch in Supermärkten und Drogerien, meist ökologisch verpackt in recycelten Papiertütchen. So ein Tab kommt einfach in eine leere Sprühflasche, Wasser dazu, Tab auflösen - fertig ist das Spülmittel. Tabs für Bad-, Glas- und Allzweckreiniger gibt es auch.

Drei Öko-Vorteile der Putz-Tabs

Vorteil 1: Die Tabs sind deutlich kleiner und leichter als herkömmliche Putzmittel in der Flasche. Volumen und Gewicht spielen gerade beim Transport eine große Rolle. Vom Hersteller über Verteilerzentren bis zum Händler werden Produkte quer durch die Republik gefahren. Das geht zulasten der CO2-Bilanz. Die deutlich kleineren Tabs können bis zu 90 Prozent dieser Transportemissionen sparen. Nachvollziehbar, denn übliche Flüssigreiniger bestehen zu über 90 Prozent aus Wasser.

Mein Hinweis: Auch die Kosmetikbranche nutzt die ökologischen Vorteile von Trockenprodukten. Shampoo am Stück oder als Pulver zum Anrühren gibt es genauso wie Duschgel. Wer sich also lieber wie gewohnt mit einem flüssigen Shampoo die Haare wäscht, der greift einfach zum Pulver und rührt zu Hause selbst an.

Vorteil 2: Die Tabs sparen Plastik, weil die Sprühflaschen immer wieder verwendet werden können. So ganz nebenbei verbessert dieses Prinzip auch die Ökobilanz. Die Tab-Produzenten bieten oftmals eigene, wieder befüllbare Plastik- und Glasflaschen mit Sprühaufsatz an. Wer es noch simpler will, kann einfach eine herkömmliche, leere Sprühflasche nehmen.

Mein Hinweis: Die Flaschen und vor allem die Sprühköpfe der Tab-Produzenten sind qualitativ sehr unterschiedlich. Manchmal funktioniert der Sprühkopf nicht richtig oder er tropft oder die Flasche wird deformiert, weil ein Unterdruck entsteht. Einige Hersteller haben das besser im Griff als andere. Die Glasflaschen sind zwar teurer, aber meiner Erfahrung nach deutlich besser und langlebiger.

Vorteil 3: Die meisten Tabs-Produzenten setzen auf umweltschonende Inhaltsstoffe, die biologisch abbaubar und ohne Mikroplastik sind. Tenside sind ein Muss: Diese waschaktiven Substanzen können sowohl erdölbasierend als auch pflanzlichen Ursprungs sein. So oder so sind für Tabs in der Regel weniger Zutaten nötig, als für Flüssigmittel.

Mein Hinweis: Die Tab-Putzmittel haben meist einen deutlich dezenteren Duft als herkömmliche Produkte. Außerdem sind sie zart eingefärbt. Das macht bei durchsichtigen Flaschen ihre Unterscheidung leichter. Glasreiniger sind zum Beispiel meist blau.

So sauber putzen die Tabs

Untersuchungen haben gezeigt, dass die Tabs genauso gut sauber machen wie andere Öko-Reiniger. Das heißt, übliche Verschmutzungen und Kalkablagerungen kriegen die Tabs genauso gut weg, wie konventionelle Reiniger. Diese schneiden in Vergleichstests übrigens auch nicht besser ab. Wer besonders hartnäckige Flecken beseitigen will, muss also sowieso zu Spezialmitteln wie einer Scheuermilch greifen.

Mein Tipp: Die Glasreiniger-Tabs haben mich als einziges Mittel bislang nicht überzeugt. Sie schwächeln etwas. Der Dreck zieht immer wieder Schlieren am Fenster.

So günstig kann nachhaltig sein

In Drogerien gibt es günstige Putztabletten schon ab 70 Cent pro Stück. Das ergibt einen halben Liter Bad- oder Allzweckreiniger oder Spülmittel. Selbst teure Marken-Putztabs, die ab einen Euro kosten, sind immer noch günstiger als fertige Reiniger. In diesem Fall ist die nachhaltige Variante sogar die günstigere. Viele unterschiedliche Reiniger sind übrigens gar nicht nötig. Eigentlich ist neben einem Glasreiniger nur noch ein Allzweckreiniger für das übliche Putzen nötig. In Gegenden mit hartem Wasser, kann sich auch ein extra Badreiniger lohnen, um gegen die ständigen Wasserflecken an den Armaturen anzukommen.