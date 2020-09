Keine Gäste für Gastronomen, kein warmes Essen für Obdachlose - ein Mainzer Verein hat mit Restaurantgutscheinen für Obdachlose zwei Probleme der Corona-Pandemie gelöst und dafür jetzt einen Preis bekommen.

Einfach in ein Restaurant gehen, bestellen und ein leckeres Essen serviert bekommen - Für die meistens von uns ist das eine Selbstverständlichkeit, für wohnungslose Menschen aber oft undenkbar. Mit den "Take-Care-Gutscheinen" des Vereins Wohnsitzlos in Mainz e.V. ist der Gang ins Restaurant für viele obdachlose Menschen möglich geworden. Auch Gastronomen profitierten während einer finanziell schwierigen Zeit von diesem Angebot. Die Initiative trägt nun den Titel des rheinland-pfälzischen Landessieger beim Deutschen Nachbarschaftspreis. Im Herbst entscheidet sich, ob sich der Verein auch bundesweit durchsetzen kann.

Einmal Gast sein

"Wir kaufen von Spendengeldern und Fördermitteln Gutscheine bei den teilnehmenden Gastronomien und die bieten dann für die Gutscheine im Tausch immer ein bis zwei verschiedene Mahlzeiten für Obdachlose an", erklärt Theresa Lotichius, Vorstandsmitglied des Vereins. In der Anfangszeit der Pandemie war es in vielen Restaurants nur möglich, Mahlzeiten abzuholen. "So kamen wir auf die Idee, dass die Wohnsitzlosen ja genauso Gäste sein können wie alle anderen auch, weil man einfach hingeht und sich was zu essen abholt und dann wieder geht", sagt Lotichius.

Wohnungslose retten Gastronomen

Das Projekt löst so gleich zwei Probleme zugleich. Die Restaurants erhalten eine notwendige Finanzspritze und die wohnungslosen Gäste zumindest eine warme Mahlzeit am Tag. Während der Pandemie war es in den Essensausgaben der Unterkünfte für Obdachlose oft nicht mehr möglich, warme Mahlzeiten zu servieren. "Gerade im März im April war es auch noch relativ kühl. Da hat es natürlich auch geholfen, etwas Warmes zu essen zu bekommen", sagt Theresa Lotichius.

Für die Wohnungslosen ist es außerdem eine ganz neue Erfahrung, in ein Restaurant zu gehen und dabei nicht nur als Gast behandelt zu werden, sondern auch Dankbarkeit zu erfahren. "In diesem Fall war es ja tatsächlich so, dass die Wohnsitzlosen die Gastronomen ein bisschen mitgerettet haben", meint Lotichius.