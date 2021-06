Wäre es nach seinen Eltern gegangen, wäre Ron Wood nicht Bassist der Rolling Stones, sondern bildender Künstler geworden. Er besucht eine renommierte Kunstschule und gewinnt sogar den Nachwuchswettbewerb der BBC-Sendung "Sketch Club". Dabei wusste Wood genau, dass es anders kommen sollte: "In the back of my heart I always knew I'd be a musician first and an artist later." – "Tief in mir drin war mir immer klar, dass ich erst Musiker und dann Künstler sein werde."