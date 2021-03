per Mail teilen

Zum Internationalen Frauentag am 8. März spricht SWR1 Musikredakteurin Katharina Heinius in den SWR1 Meilensteinen mit Künstlerinnen über ihr persönliches Meilensteinalbum von echten Powerfrauen.

Teil 2: mit Cassandra Steen über "Like a prayer" von Madonna, mit Leslie Clio über "The Miseducation of Lauryn Hill" von Lauryn Hill (Fugees) und mit Carolin Niemczyk (Glasperlenspiel) über "Stripped" von Christina Aguilera.