Zum Internationalen Frauentag am 8. März spricht SWR1 Musikredakteurin Katharina Heinius in den SWR1 Meilensteinen mit Künstlerinnen über ihr persönliches Meilensteinalbum von echten Powerfrauen.

Teil 1: mit Katharina Franck (Rainbirds) über "Horses" von der Punkrock-Poetin Patti Smith, mit Jennifer Haben (Beyond the Black) über "Brand new Eyes" der Rockband Paramore und mit Jasmin Wagner (Blümchen) über "Tragic Kingdom" von No Doubt.