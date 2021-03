Musikalische Frauenpower gibt’s diese Woche in unserem SWR1 Meilensteine Spezial Podcast zum Internationalen Frauentag.

SWR1 Musikredakteurin Katharina Heinius spricht mit Musikerinnen aus unterschiedlichen Genres über ihr ganz persönliches Meilensteinalbum, ihre Vorbilder, die Rolle der Frau in der Musikwelt, Klischees und vieles vieles mehr. Im ersten Teil des Podcasts spricht sie mit Katharina Franck (Rainbirds) über die Punk-Poetin Patti Smith und ihr 1975 erschienenes Debütalbum "Horses".

Jennifer Haben steht mit ihrer Band Beyond the Black eigentlich vor über 100.000 Festivalbesuchern beim Wacken Open Air auf der Bühne. In unserem Podcast spricht sie über das Album "Brand new Eyes" der us-amerikanischen Rockband Paramore und darüber was es heißt als Frau im Metal zu bestehen.

Nicht ganz so hard, aber mindestens genauso energetisch ist das Album "Tragic Kingdom" von No Doubt, das Jasmin Wagner (Blümchen) zu ihren ganz persönlichen Meilensteinalben zählt. Warum Gwen Stefani ein wichtiges Vorbild für sie war, erzählt sie uns ganz ausführlich im ersten Teil unseres SWR1 Meilenstein Podcasts zum Internationalen Frauentag.

Wenn es um Frauen in der Musikwelt geht darf natürlich eine nicht fehlen: die Queen of Pop Madonna. Über Madonna spricht SWR1 Musikredakteurin Katharina Heinius im zweiten Teil unseres SWR1 Meilensteine Spezial Podcasts zum Internationalen Frauentag mit Sängerin Cassandra Steen, denn ihr persönlicher Meilenstein ist das 1989 erschienene Erfolgsalbum "Like a Prayer". Die deutsche Pop-Soulsängerin Leslie Clio hat ihr großes Vorbild Lauryn Hill (Fugees) mit dem Album "The Miseducation of Lauryn Hill" mitgebracht und mit Carolin Niemcsyk von Glasperlenspiel spricht Katharina Heinius über das 2002 erschienene Erfolgsalbum "Stripped" von Christina Aguilera.