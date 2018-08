Album der Woche Gizmo Varillas – "Dreaming Of Better Days"

Der Sommer ist heiß und Gizmo Varillas liefert den perfekten Sound dafür: Auf seinem zweiten Album "Dreaming of better days" vereint Gizmo Varillas ernste Texte mit leichten, sommerlichen Latin-Pop-Klängen – und das, obwohl er im eher regnerischen London lebt!

CD Titel: Dreaming Of Better Days Interpret: Gizmo Varillas Label: BIG LAKE MUSIC Produktion: 2018 Altersempfehlung: ohne Veröffentlichung: 6. Juli 2018 Preis: 13,99 Euro/CD

Der 28-Jährige ist Spanier, zog aber zum Studium nach Wales und lebt nun als Musiker in der britischen Hauptstadt. In seiner Kindheit in Spanien hat Gizmo Varillas tolle Sommer erlebt und dieses Gefühl möchte er jetzt mit nach London nehmen. "Ich versuche offensichtlich den Sommer zurück zu holen – denn in London haben wir ganz klar und offensichtlich nicht das allerbeste Wetter", verrät er uns im Interview.

Die Reisen nicht nur zwischen Spanien und Großbritannien hat auch seine Musik beeinflusst: Von überall aus der Welt bringt er neue Klänge, Rhythmen und Instrumente mit, die er dann alle selbst in seinem Schlafzimmer einspielt. Neben seiner Gitarre und vielen Percussions wird’s dann auch mal richtig exotisch. Zum Beispiel wenn Gizmo Varillas im Song "Before The Sun Goes Down" ein Didgeridoo einsetzt.

Kombination aus leichter Musik und ernsten Texten

Seine Inspiration zieht er aber auch aus aktuellen Nachrichten und allem, was in der Welt so geschieht. So spricht er in "Fever, Fever" davon, Mauern einreißen zu wollen. Oder in der ersten Single "One People" darüber, dass wir Menschen eigentlich viel mehr gemeinsam haben als das, was uns vermeintlich trennt. Denn auch, wenn Gizmo Varillas‘ Songs heiter und leicht klingen – die Texte sind tiefgründig und ernst. In "Losing You" zum Beispiel verarbeitet Varillas das Attentat auf einen Nachtclub in Orlando, Florida, bei dem vor zwei Jahren 49 Menschen getötet wurden.

Denn Musik ist für den Singer-Songwriter Therapie und Heilung zugleich. Schlimmen Ereignissen möchte er mit fröhlicher Musik begegnen, denn für ihn ist sein "Dreaming of better days" – das Träumen von besseren Tagen – kein idealistisches, sondern ein realistisches Ziel, zu dem es einfach keine Alternative gibt: "Unterm Strich wird bei meinen Songs immer ein hoffnungsvolles Gefühl übrig bleiben und es gibt die aufmunternde Botschaft, dass doch eigentlich alles wieder gut wird."

Musik, die um die Welt geht

Und mit so frischer Sommermusik kann es ja auch nur gut werden! Vielleicht wird Gizmo Varillas ja noch zum Soundtrack dieses Sommers – und damit würden seine eigenen Erwartungen noch übertroffen: "Es bedeutet mir viel, dass Leute meine Musik hören und einen Zugang dazu haben. Wenn Du beim Schreiben der Songs in Deinem Schlafzimmer sitzt, erwartest Du überhaupt nicht, dass sie so weit um die Welt gehen. Aber wenn die Menschen sich meine Musik zu Herzen nehmen, ist das natürlich großartig!"

Titel-Liste

1. Lonely Heart

2. Losing You

3. Fever, Fever

4. One People

5. Before The Sun Goes Down

6. Feeling Alright

7. Camino Al Amor

8. The Truth Will Be Heard

9. Dreaming Of Better Days

10. Love Heals With Time

11. One and Only

12. Through The Hourglass

13. Fin de Males

14. Lights Down Low