Vier weitere Singles werden aus dem Album ausgekoppelt und alle kommen mindestens in die TOP 30 der US-Hitparade. Der größte Erfolg wird "Walk Like An Egyptian". Am 20. Dezember 1986 erreicht der Titel die Nummer Eins in den USA und hält sich vier Wochen ganz oben. So sehr die Fans diesen Titel mögen, für so viel Diskussionen sorgt er allerdings in der Band. Die Entscheidung des Produzenten "Walk Like An Egyptian" von einem Drumcomputer begleiten zu lassen, anstatt von der Schlagzeugerin Debbi Peterson, ist nur einer der Streitpunkte. Heute gilt der Titel zwar neben "Eternal Flame" als der erfolgreichste Bangles-Song, aber auch als Anfang vom langen Ende der Gruppe.

Titel-Liste

01. Manic Monday

02. In a Different Light

03. Walking Down Your Street

04. Walk Like an Egyptian

05. Standing in the Hallway

06. Return Post

07. If She Knew What She Wants

08. Let It Go

09. September Gurls

10. Angels Don't Fall in Love

11. Following

12. Not Like You