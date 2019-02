SWR1 Meilensteine Sinéad O'Connor - "I Do Not Want What I Haven't Got"

Unser Meilenstein-Album beginnt mit einem Gebet und endet mit einem Gebet. Dazwischen: zehn Titel. Manche klingen so zerbrechlich, dass man Angst hat, sie zerspringen, wenn man sie zu laut aufdreht, und manche sind so bissig und kraftvoll, als wären sie erfahrene Straßen-Rowdys aus Sinéad O'Connors Heimatstadt Dublin.

Vinyl Originaltitel: "I Do Not Want What I Haven't Got" Komponist: Sinéad O'Connor Label: Ensign / Chrysalis Produktion: 1990

Nothing compares 2 U

Das Album "I Do Not Want What I Haven't Got" von Sinéad O'Connor ist im Grunde ein musikalisches Selbstportrait der irischen Sängerin. Es ist das zweite Album von Sinéad O'Connor und erscheint am 20. März 1990. Vorab wird die Single "Jump In The River" veröffentlicht. Der Song ist eingängig, sauber produziert und zeigt schon, wo die Reise hingeht. Während ihr Debutalbum "The Lion And The Cobra" noch ziemlich sperrig daherkam, ist hier schon in der ersten Single Hitpotential zu erkennen. Dann kommt die zweite Single und die wird alles ändern: "Nothing Compares 2 U". Den Titel hatte Prince ursprünglich für eines seiner Bandmitglieder geschrieben, aber erst Sinéad O'Connor machte daraus einen Welthit. Vier Wochen war das Lied an der Spitze der US-Charts, elf Wochen bei uns in Deutschland, sie grüßte in insgesamt 13 Ländern von ganz oben.

Grammy abgelehnt

Für Sinéad O'Connor ist das Album die Leiter in den Pop-Olymp. "I Do Not Want What I Haven't Got" wird weltweit sieben Millionen Mal verkauft, vier Mal für den Grammy nominiert und als beste "alternative Musik-Produktion" ausgezeichnet. Aber schon da zeigt sich, wie sehr Sinéad O'Connor mit dem Showgeschäft hadert, sie lehnt die Nominierungen und letztlich auch die Auszeichnung ab. In einem Interview mit der Musikzeitschrift "Rolling Stone" sagt sie einmal über das Jahr 1990, also über das Jahr, in dem sie mit "I Do Not want What I Haven't Got" die Welt erobert hat: "Es war das emotionalste Jahr, das ich jemals erlebt habe. Ich habe jedes Gefühl erlebt, das ein Mensch erleben kann, Traumatisches und auch Gutes" - und weiter, auf die Frage, was das Beste an diesem Jahr war: "Dass ich meine Führerscheinprüfung bestanden habe."

Für uns bleibt "I Do Not Want What I Haven't Got" mit das Beste, was es musikalisch gibt. Ein Meilenstein-Album, das mit einem Gebet beginnt, mit einem Gebet endet - und dazwischen eine nahezu ungeschminkte Sinéad O'Connor zeigt.

