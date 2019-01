Normalerweise sind Queen-Titel in Gemeinschaftsarbeit entstanden. Einer hatte eine Idee und die anderen haben ihre Ideen dazu gebracht. Bei "Bohemian Rhapsody" war es komplett anders. Freddie Mercury hatte das Stück von Anfang an komplett und fertig im Kopf.

Höher, tiefer, lauter, leiser – er ist nie zufrieden. 180 Einzelteile – ein gigantisches Puzzle. Nur Freddie hatte eine Vorstellung davon, wie sich das am Ende anhören würde. Was niemand erwartet hat, am Ende mischen sich die Einzelteile zu einem fantastischen Queen-Song: "Bohemian Rhapsody", einer der besten Rocksongs aller Zeiten – erdacht von Freddie Mercury.