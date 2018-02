Mit den Popstars ist das immer so eine Sache. Manche machen sich älter, manche jünger, mal verbreitete die Plattenfirma ein falsches Datum - so ganz sicher kann man nie sein. Bei George war das so: Er selbst hat immer den 25. Februar als Geburtsdatum angegeben. In späteren Jahren, da war George schon vierzig, hat er in alten Krankenhausunterlagen entdeckt, dass er kurz vor 24 Uhr noch am 24. Februar geboren wurde. Aber was einmal in die Welt gesetzt ist, lässt sich so schnell nicht korrigieren. Jetzt gibt es eben zwei Geburtstage – das ist auch nicht so wichtig!