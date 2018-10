Exklusives Kinoerlebnis in Frankenthal Bohemian Rhapsody - Ihr Platz auf der SWR1 Gästeliste

Exklusives Kinoerlebnis in Frankenthal

Erleben Sie den neuen Hollywood Blockbuster über Queen vor allen anderen. Einen Tag vor dem offiziellen Kinostart in Deutschland zeigen wir Bohemian Rapsody in den " Lux Kinos Frankenthal ". Dazu gibt es ein "Hits und Stories"-Spezial über Freddie Mercury und Queen von unserem Musikexperten Werner Köhler. Tickets für die exklusive Bohemian Rhapsody Preview gibt es nirgendwo zu kaufen, sondern nur bei SWR1 zu gewinnen.

Vom 22. bis 26. Oktober schalten wir täglich für eine Stunde die SWR1 "Bohemian Rhapsody"-Gästeliste auf dieser Seite frei. Wann das genau sein wird, erfahren Sie immer zwischen 7 und 8 Uhr in unserem Programm. Jeder Hörer auf der Gästeliste hat dann die Chance, bei der Preview dabei zu sein. Da wir täglich auslosen, darf sich jeder jeden Tag neu eintragen, um die Chance immer wieder neu zu nutzen. Die GewinnerInnen werden noch am selben Tag benachrichtigt. 150 Hörer werden am Abend dabei sein!