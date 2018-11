Mit gerade mal 21 Jahren wurde Rick Astley 1987 mit dem Nummer-Eins-Hit "Never gonna give you up" über Nacht zum Teenie-Star. Mit dem Dance-Sound des britischen Produzenten-Trios Stock-Aitken-Waterman ist er mit weiteren Singles in den Top-Ten der ganzen Welt gelandet. Ab Mitte der 90er hat Rick sich rar gemacht, doch seit er die 50 überschritten hat, macht ihm das Musikbusiness wieder richtig Spaß. Rick Astley hat mit uns über sein neues Album und die verrückte Zeit in den 80ern gesprochen.

Bin ich auch. Ich hab ehrlich gesagt nicht erwartet, dass ich nochmal Platten mache, die irgendwer hören will. Dann haben wir vor ein paar Jahren das Album "50" zu meinem runden Geburtstag gemacht. Damit hatten wir einen großen Erfolg in Großbritannien. Und danach lief es einfach unglaublich. Als es um das aktuelle Album ging, hab ich erst kapiert, wie großartig das alles ist. Es ist ein bisschen so, als ob ich das auch akzeptiere und dafür Danke sage. Ja, ich habe gerade echt ein "Beautiful Life", ein schönes Leben.

1988: Im Rahmen "Trust Rock Gala" von Prince in der Royal Albert Hall in London trifft Rick Astley (l.) auch mit Lady Di zusammen.

Und es ist ziemlich schwer, von da einen Übergang hinzubekommen und zu sagen: Okay, jetzt werde ich Papa und hab eine normale Existenz. Damit bin ich nicht besonders gut umgegangen und am Ende hatte ich das Gefühl, dass ich darauf (auf das Musikbusiness; Anm. der Red.) keine Lust mehr habe.

Klar, ich probiere es mal. Jemand schickt zum Beispiel eine E-Mail mit einem Link zu einem Video. Wenn man drauf klickt, startet das Video. Das kann was mit Fußball sein oder irgendwas anderes. Und nach einigen Sekunden gibt’s einen Schnitt und dann kommt mein Videoclip von "Never gonna give you up" – meine erste Single. Viele Leute haben da sehr witzige Sachen dazu gemacht in sehr unterschiedlicher Art und Weise. Der Song hat mir viel Gutes gebracht und ich denke, dafür sollte ich dankbar sein. Das ist schon sehr seltsam, dass ich der Rick im "Rickrolling" bin, aber wie gesagt: Es ist verdammt gut für mich gewesen, also werde ich das bestimmt nicht runtermachen. Es ist toll!