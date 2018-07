Pop halt – Halt! Im letzten Song "The Good Old Days" besingt Rick, wie er als Kind im Bett liegend, die Musik seiner älteren Geschwister mithörte – zum Beispiel die beiden Prog-Rock-Konzeptalben "Journey To The Center Of The Earth" und "The Six Wives Of Henry VIII" vom Yes-Keyboarder Rick Wakeman. Und ich dachte, ich wäre der Einzige, der sich noch an die erinnert …