30. Januar 1969 Rooftop-Concert - der letzte Auftritt der Beatles

Von Werner Köhler

Es das bekannteste Konzert der Welt, das auf einem Dach stattfand - das Rooftop-Concert der Beatles. Es sorgte für ein Verkehrschaos, einen Polizeieinsatz und viele Schaulustige. Was niemand ahnte, dass es noch aus einem anderen Grund historisch war.

Rooftop Konzert der Beatles

Ende des Jahres 1968 und im Januar 1969 sind die Beatles mit den Aufnahmen zu ihrem Film "Let it be" beschäftigt. Der Film soll eine Dokumentation sein und die Band bei der Arbeit zeigen. Der größte Teil des Films ist gedreht und jetzt muss noch ein spektakuläres Finale her. Ein Konzert soll es sein - an einem ungewöhnlichen Ort. Ein normales Konzert wäre zu langweilig, außerdem hatten sie keine Lust mehr vor kreischenden Menschenmassen zu spielen.

Die Idee ist, die Beatles könnten in der Wüste auftreten oder auf einem Berggipfel, am besten im Himalaya. Aber letztlich siegt dann doch die Bequemlichkeit. Warum nicht einfach auf's Dach? Gleich hier im bandeigenen Bürogebäude, dem Apple Building in der Saville Row. Da spart man Geld und die Aktion wird weniger stressig.

Instrumente mühsam aufs Dach gehievt

So kommt es, dass am Vormittag des 30. Januar Instrumente, Kameras und Verstärkeranlage mühsam über eine kleine Stiege auf das Dach des Gebäudes transportiert werden. Gegen Mittag fängt die Band an zu spielen - der Wind weht die Musik über die Dächer der Londoner City. Die Beatles spielen gut. Am Keyboard ergänzt von Billy Preston, gelingen die schöne Live-Versionen von "Get back", "Don't let me down", "Dig a pony", "One after 909" oder "I've got a feeling" - alles Songs vom geplanten "Let it be"-Album. Dazwischen gibt's Witzchen und Sprüche.

Konzert führt zu Verkehrskollaps

Von dem Geschehen unten auf der Straße kriegen die Musiker nichts mit. In der Saville Row laufen die Menschen zusammen. Man schaut nach oben - aber von der Straße aus kann man die Band nur hören - nicht sehen. Also gehen viele in die gegenüberliegenden Häuser und steigen die Treppen hoch, um ein höher gelegenes Fenster zu erwischen. Gleichzeitig bricht unten auf der Straße der Verkehr zusammen. Das bringt die Polizei auf den Plan. Verkehrsbehinderung und Ruhestörung, da muss etwas unternommen werden! Polizeibeamten schwärmen aus und suchen die Ursache für das Chaos.

Mit der Polizei auf dem Dach

Genau das wollten die Beatles haben: Am Ende des Konzert verhaftet zu werden und womöglich in Handschellen ins Gefängnis kommen - einen besseren Schluss für den Film konnte man sich gar nicht wünschen. Nur die Polizei spielt leider nicht mit. Keine Verhaftungen. Als die Beamten merken, mit wem sie es zu tun hatten, bitten sie nur höflich darum, die Musik etwas leiser zu machen. War aber nicht mehr nötig - nach einer dreiviertel Stunde war das Konzert sowieso zu Ende. Im Januar ist es ziemlich kalt in London und die Musiker waren froh vom zugigen Dach herunter zu kommen.

Was damals noch niemand ahnte: Es war das letzte gemeinsame Konzert der Beatles als Band.

Ihr letztes Konzert zum Immer-wieder-schauen: