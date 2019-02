17. bis 21. September 2019 Die SWR1 Hitparade kommt 2019 nach Landau

Ab Mitte September spielen wir wieder Ihre Top1000. In diesem Jahr haben sich die Hitparaden-Scouts Landau in der Pfalz ausgesucht. Am Dienstag, den 17. September fällt um 9 Uhr der Startschuss für die Lieblingssongs der SWR1 Hörerinnen und Hörer. Rund um die Uhr wird dann vom Marktplatz in Landau aus gesendet. Wenn alles klappt, dann steht am Samstag, den 21. September nachmittags fest, wer in diesem Jahr bei der SWR1 Hitparade aus Landau auf Platz 1 ist.