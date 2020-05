Das emotionalste Album von Herbert Grönemeyer, das unter die Haut geht und schon Platinstatus hat, bevor es überhaupt veröffentlicht wurde.

Mensch Interpret Herbert Grönemeyer Label: EMI/Grönland Titelliste: Mensch Neuland Der Weg Viertel vor Lache, wenn es nicht zum Weinen reicht Unbewohnt Dort und hier Blick zurück Kein Pokal Zum Meer Demo (Letzter Tag) [Bonus Track]

Das sagt die SWR1 Musikredaktion

Mensch = November 1998

Wahrscheinlich der schlimmste Monat im Leben von Herbert Grönemeyer. Innerhalb von wenigen Tagen verliert er seine Ehefrau Anna und seinen Bruder, beide sterben an Krebs. Herbert Grönemeyer hat Angst, dass er durch diese Katastrophe jetzt auch noch die Musik verliert, dass er nie wieder singen kann.

Nach einem Jahr fängt er langsam wieder an – erst waren es sehr traurige Songs – hauptsächlich Balladen. Es dauert einige Zeit, dann merkt Herbert, dass er wieder bereit ist Musik zu machen und schreibt die Songs für "Mensch". Mit seinem Ko-Produzenten mietet er einen Raum in London – erst wird nur geraucht und geredet, dann entstehen die ersten Songs und durch die Hartnäckigkeit seines Mitstreiters wird das Album tatsächlich fertig.

Mensch = 11 Songs

Das Album "Mensch" ist für Grönemeyer musikalische Trauerbewältigung – in den Texten geht es um Trauer aber auch um Hoffnung.

Die Ballade "Der Weg", die er seiner verstorbenen Frau gewidmet hat, ist extrem traurig – er fragt seine Kinder, ob er sie trotzdem so veröffentlichen kann. Aber die Kinder bestärken ihn darin und meinen "Du hast es so geschrieben, also musst du es auch so singen". Grönemeyer hatte aber auch Angst, ein Album mit zu vielen Balladen zu machen. Das wollte er nicht – zu traurig sollte es nicht werden, weil es seine Kinder nicht ausgehalten hätten.

Auf "Mensch" schafft er aber den Spagat zwischen Trauer und Optimismus und den Blick nach vorne. "Lache, wenn es nicht zum Weinen reicht" ist ein funky Song mit Bläsern, "Neuland" ist ein rockiger, politischer Song. "Ich mag das Land, ich mag die Menschen, ich mag nicht den Staat…komm in die Gänge". "Zum Meer" wird im Laufe des Songs zu einer richtigen Hymne – der Lieblingssong seines damals 15jährigen Sohns.

Mensch = erfolgreichstes Album

"Mensch" ist das bisher erfolgreichste Album von Herbert Grönemeyer – es wurde über 3 Millionen Mal verkauft und ist gleichzeitig das meistverkaufte Album in Deutschland vor "…but Seriously" von Phil Collins und seinem "4630 Bochum".

Mensch = Funfacts

Das Album "Mensch" ist am 2. September 2002 erschienen und schon bevor es in den Läden stand, wurde es über 500.000 Mal vorbestellt. Die CD hatte also schon vor Veröffentlichung Platinstatus. Im Song "Mensch" singt die Tochter von Herbert im Backgroundchor mit.