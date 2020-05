Nicht alle Kinder sind zurück in Schule und Kindergarten – viele Eltern müssen weiterhin im Homeoffice arbeiten und nebenbei noch ihre Kinder betreuen oder beschulen.

Sieben Wochen lang war die Familie zuhause. Da der Mann von Melina Kolling selbstständig ist, war da auch immer die existenzielle Bedrohung. Die berufstätigte Mutter war auch in Sorge, ob sie den Ansprüchen ihres Arbeitgebers auch immer gerecht werden kann. Das bedeute zum Teil Präsenz in der Firma, zum Teil auch Homeoffice. Dazu komme zuhause noch die Betreuung eines Schul- und eines Kindergartenkindes.

"Die letzten Wochen sind für Familien viel gewesen. Man kann nicht voll arbeiten und nicht gleichzeitig die Kinderbetreuung machen - das funktioniert nicht" Melina Kolling, zweifache Mutter aus Mainz

Wie geht es weiter?

Viele Aufgaben für die Familie und besonders für Melina Kolling. Auch an Informationen zu kommen, wie es weitergeht, war nicht so leicht: "Alle Informationen bekamen wir aus den Nachrichten - egal, ob wir den Laden wieder öffnen dürfen oder das Kind wieder in die Schule kommt. Auch die Informationen von der Kita kamen nur spärlich. (...) Wir waren doch sehr auf uns gestellt." Nur gemeinsam hätten sie die Situation in den letzten Wochen gemeistert. Ehemann Matthias meint, seine Frau habe den größten Teil geleistet, "sowohl durch ihre Geduld mit den Kindern, als auch mit mir".

Endlich wieder arbeiten

Seit der fünfjährige Sohn Thees die Notfallbetreuung im Kindergarten in Anspruch nehmen darf und die neunjährige Tochter Paula wieder wochenweise in die Schule gehen kann, können sich die Eltern zumindest für ein paar Stunden am Tag nur auf ihre Arbeit konzentrieren. "Für ein paar Wochen haben wir das gut hinbekommen. Auf längere Sicht wäre es sehr schwierig gewesen, weil ich nicht wüsste, wie ich das beruflich weitermachen soll. Irgendwann hätte ich dann keine Argumente mehr für meinen Arbeitgeber gehabt. Und Homeoffice ist ja keine Kinderbetreuung."