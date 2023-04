per Mail teilen

Eigentlich sollte man den Wald so verlassen, wie man ihn betreten hat – und seinen Müll auch wieder mitnehmen. Manche Besucher denken bei Papiertaschentuch & Co. offenbar aber: "Das verrottet doch!".

Aber stimmt das überhaupt, dass sich Essensreste oder das Taschentuch nach einiger Zeit einfach auflösen?

Viel Dreck im Pfälzer Wald SWR

Wie lange etwas braucht, um zu verrotten, hängt von mehreren Faktoren ab: Der Jahreszeit, dem Wetter oder dem Untergrund, auf dem der Müll gelandet ist. Die meisten Abfälle verschandeln den Wald aber viel länger als gedacht.

Bußgelder bis 50.000 Euro Unbedacht im Wald weggeworfener Müll kann ein Bußgeld von bis zu 100 Euro nach sich ziehen, so das rheinland-pfälzische Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten. Wer im Wald illegal größere Mengen Müll ablädt, verstößt grundsätzlich gegen das Bundes-Immisionsschutzgesetzes §26. Dafür können laut Umweltbundesamt Bußgelder in Höhe von bis zu 50.000 Euro verhängt werden.

Bananenschale – Kein Problem, oder?

Zu Hause landet sie im Biomüll oder auf dem Komposthaufen. Darum schadet sie dem Wald nicht, aber trotzdem kann so eine Bananenschale ziemlich langlebig sein. Mikroorganismen können sie nur zersetzen, wenn es sehr warm ist, so wie in ihrer tropischen Heimat. Bei kühlen Temperaturen dagegen kann die weggeworfene Schale lange überdauern, laut Schutzgemeinschaft Deutscher Wald bis zu drei Jahre!

Die Bananenschale gehört auf den Kompost und nicht in den Wald. picture-alliance / Reportdienste Jürgen Sprenger

Papiertaschentuch – Hält länger als man glaubt!

Das Papiertaschentuch ist aus Zellstoff, also ursprünglich aus Holz. Die Hersteller machen sie aber immer reißfester, und damit auch immer langlebiger. Laut Schutzgemeinschaft Deutscher Wald kann es im ungünstigsten Fall bis zu fünf Jahre dauern, bis sie vollständig verschwunden sind. Auch jedes andere Papier hat im Wald nichts zu suchen, vor allem dann, wenn es beschichtet ist.

Papiertaschentuch - nach dem Gebrauch einstecken und nicht in den Wald werfen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Christina Sabrowsky/dpa

Kaugummis – Gefährlich für Tiere

In vielen Kaugummis steckt Kunststoff und deshalb kann es, laut Alpenverein, bis zu fünf Jahre dauern, bis so ein Kaugummi in der Natur verrottet ist. Und bis dahin ist er auch noch gefährlich: Tiere, die einen Kaugummi fressen, können sich damit den Magen verstopfen und verhungern.

Den Kaugummi nach den Genuss im Hausmüll entsorgen. picture-alliance / Reportdienste Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Zigarettenkippen – Nicht nur rauchen ist schädlich!

Wer auch beim Waldspaziergang das Rauchen nicht lassen kann, sollte zumindest die Kippe nicht einfach in die Gegend werfen. Sie besteht teilweise aus Kunststoff und das Verrotten kann zwischen zwei und sieben Jahren dauern. Und bis es soweit ist, setzen die Zigarettenreste auch noch Giftstoffe wie Blei oder Arsen frei.

Achtung, Zigarettenfilter enthalten giftige Stoffe. Getty Images Thinkstock -

Leider findet sich im Wald auch immer wieder anderer Müll, der dort nicht hingehört, wie Autoreifen oder Farbeimer.

