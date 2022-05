Mogelpackungen - versteckte Preiserhöhungen

In Sachen Mogelpackung waren und sind die Hersteller schon immer sehr erfinderisch. Aber gerade in letzter Zeit scheinen Produktanbieter nicht nur an der Füllmenge zu drehen.

dpa Bildfunk Picture Alliance Um Preiserhöhungen zu verstecken, bleibt beispielsweise die Packung auf den ersten Blick gleich groß und gleich teuer - es sind aber 20 Prozent weniger Inhalt drin. Ein weiterer Trick: eine Ware wird im Mehrfachpack zum Sonderpreis angeboten. Der Einzelriegel wiegt zum Beispiel 60 Gramm, aber im Fünferpack hat jeder Riegel plötzlich 10 Gramm weniger. Solche Mogelpackungen werden regelmäßig auf den Seiten der Verbraucherzentralen veröffentlicht. Dort finden sich viele namhafte Firmen wieder, wie etwa Müsli von Seitenbacher, Pringels von Kellogg's oder Kekse von Bahlsen. Beispiel: Pringles von Kellogg's Quelle: Verbraucherzentrale Hamburg Alter Preis Alte Menge Neuer Preis Neue Menge 1,59 € (2006) 200 g (2006) 2,79 € (2022) 185 g (2022) Mehr unter vzhh.de Beispiel: "Paprika Sauce" von Homann Quelle: Verbraucherzentrale Hamburg Alter Preis Alte Menge Neuer Preis Neue Menge 0,99 € (vor 2021) 500 ml (vor 2021) 1,49 € (ab 2021) 400 ml (ab 2021) Mehr unter vzhh.de Ursachenforschung Aktuell scheint die Schummelei weiter zuzunehmen - vor allem solche Fälle, in denen weniger in der Verpackung enthalten ist UND gleichzeitig das Produkt teurer wird. Das liegt zu einem großen Teil an den gestiegenen Energiekosten, zum anderen an den gestiegenen Preisen für Rohstoffe, verstärkt angetrieben vom Ukraine-Krieg. Weitere Ursachen sind verteuerter Dünger, fehlende Arbeitskräfte und ein gestiegener Mindestlohn.

Sendung am Mi. , 18.5.2022 9:00 Uhr, Der Vormittag, SWR1 Rheinland-Pfalz