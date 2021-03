Arbeiten im Home-Office und die damit verbundenen Veränderungen im Tagesablauf können sich positiv auf den Schlaf auswirken. Das ist das Ergebnis einer neue Studie aus Kalifornien. Wir haben darüber mit Dr. Hans Günter Weeß, dem Leiter des Schlafzentrums am Pfalzklinikum Klingenmünster gesprochen.

SWR1: Amerikanische Schlafforscher raten dazu, den Tagesablauf zu ändern: Mit dem Sonnenaufgang aufstehen und mit Sonnenuntergang schlafen gehen. Das sei sehr gesund. Was halten Sie davon?

Hans-Günter Weeß: Das sehe ich kritisch, weil wir von der wissenschaftlichen Schlafforschung her wissen, dass es verschiedene Schlaftypen gibt. Es gibt die "Lerchen" und es gibt die "Eulen". Für Frühaufsteher mag das Aufstehen mit dem ersten Sonnenstrahl passen. Aber für die Spät-Typen hat das Morgengrauen tatsächlich einen doppelten Sinn. Denn diese Menschen können nicht früh ins Bett gehen und morgens auch nicht früh aufstehen. Das ist fest in den Genen verankert. Diese Personen müssen länger schlafen, um zu ausreichendem Schlaf zu kommen. Also gilt diese Empfehlung nur für einen Teil der Bevölkerung.

Dr. Hans Günter Weeß ist Leiter des Schlafzentrums am Pfalzklinikum Klingenmünster drwees.de

SWR1: Homeoffice hat ja auch eine positive Seite: Viele Pendler sparen Zeit und können länger schlafen. Wirkt sich das positiv auf die Gesundheit aus?

Weeß: Was die Pandemie-Situation angeht gibt es jetzt Gewinner und Verlierer. Die Gewinner sind diejenigen, die sicher und geborgen in ihrem Homeoffice sind. Da ist der Weg vom Bett über das Bad und den Frühstückstisch an den Schreibtisch relativ kurz. Man kann länger schlafen und kommt zu mehr Schlaf als sonst. Das ist positiv, weil viele dadurch ausgeschlafen und leistungsfähiger sind – und es ist insgesamt auch gesünder. Aber es gibt auch die Verlierer. Das sind all diejenigen, die viel Stress im Homeoffice haben, die sich Sorgen machen, weil sie Homeschooling und Homeoffice miteinander vereinbaren müssen. Die schlafen dann schlechter, weil diese Sorgen und Nöte sie nicht loslassen. Das führt wiederum zu Anspannung. Und Anspannung ist der Feind des Schlafes.

SWR1: Wie wichtig ist guter Schlaf für das Immunsystem?

Weeß: Das ist eine ganz wichtige und bedeutsame Funktion des Schlafes. Wir wissen aus Studien, dass ein Erkältungsrisiko schon dreimal so hoch ist, wenn jemand über elf Tage hinweg nur maximal fünf Stunden Schlaf hatte. Wenn es um die Corona-Impfung geht, wissen wir von anderen Impfungen, dass in der Nacht direkt nach der Impfung ausreichend Schlaf von elementarer Bedeutung ist, damit die Impfung gut funktioniert und das Immunsystem gut stimuliert wird. Ließe sich das übertragen, würde das bedeuten: Nach der Corona-Impfung keine Nachtschicht! Denn dann muss man wirklich für ausreichend Schlaf sorgen, damit auch das Vakzin gut wirken kann.

SWR1: Eine neue kalifornische Schlafstudie kommt zu dem Ergebnis, dass auch ein 20 Minuten-Schlaf, der sogenannte Power-Nap, gerade in der Zeit zwischen 13 Uhr und 16 Uhr Wunder wirken kann und unsere Leistungsfähigkeit stärkt. Dass ein Mittagsschlaf uns gut tut ist vielleicht nicht neu, aber viele haben jetzt eher die Möglichkeit dazu, sich mittags hinzulegen und 20 Minuten zu schlafen. Warum ist das so gesund?

Weeß: Da gibt es viele Studien dazu, die uns zeigen: Wenn wir regelmäßig so einen Mittagsschlaf halten, kurz und knackig 10 bis 20 Minuten, dann erhöhen wir unsere Lebenserwartung. Denn das Risiko für Herzkreislauferkrankungen reduziert sich – Herzinfarkte sind dann seltener. Zum anderen ist es aber auch so, dass wir eine direkte Wirkung haben. So ein kurzes Nickerchen macht uns leistungsfähiger. Unsere Aufmerksamkeit und unsere Konzentrationsfähigkeiten sind gesteigert, unsere Stimmung ist stabiler – da kann man nervige Kollegen viel besser aushalten, als wenn man kein Nickerchen gemacht hat. Es gibt viele Gründe regelmäßig so ein Power-Nap zu machen.

"Wichtig ist, dass der Schlaf nicht zu lange dauert"

SWR1: Aber sich mittags hinlegen und einschlafen während eines Arbeitstages würde sicher vielen schwerfallen. Lässt sich sowas trainieren?

Weeß: Ja, das lässt sich üben. Auch wenn es nicht einfach ist, sich aus dem Alltagsstress rauszunehmen. Denn schlafen gelingt immer nur dann, wenn wir völlig entspannt und gelassen sind. Aber man kann das damit unterstützen, dass man vielleicht ein Hörbuch hört und eine kleine Fantasiereise macht oder ein Entspannungsverfahren anwendet. Dann entweder im Schreibtischstuhl zurückgelehnt, den Kopf ganz entspannt an die Wand oder den Kopf auf die Unterarme und die auf der Schreibtischplatte – dann kann das mit etwas Übung durchaus gelingen. Wichtig ist, dass der Schlaf nicht zu lange dauert. Denn es ist so, dass 70 Prozent der Menschen sich nicht wacher fühlen, sondern sich müde geschlafen haben. Die brauchen sehr lange bis sie danach wieder in die Gänge kommen. Deswegen immer nur kurz und knackig!

Das Gespräch führte Frank Jenschar.