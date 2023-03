Infektionswelle: "Wer krank ist, bleibt bitte zu Hause!" 

Um uns herum hartnäckiger Schnupfen und Gehuste. Auch die SWR1 RP Redaktion bleibt nicht verschont und einige KollegInnen bleiben deshalb krank zuhause. Vielen anderen Unternehmen in Rheinland-Pfalz geht das gerade genauso.

Das ist auch eine große Belastungsprobe für alle Hausärzte. Wir haben mit Dr. Barbara Römer, Vorsitzende des Hausärzteverbands Rheinland-Pfalz, über die Situation gesprochen.

SWR1: Wie viele Überstunden müssen Ihre Kollegen und Sie gerade machen?

Barbara Römer: Das Wort "gerade" würde ich streichen. Wir machen Überstunden seit dem Jahreswechsel. Das, was sie beschrieben haben, ist eigentlich schon seit Ende letzten Jahres Realität, hat aber durch die Fastnachtstage nochmal einen kräftigen Schub bekommen.

SWR1: Welche Krankheiten sind es? Sind es "nur" Erkältungen oder auch verstärkt wieder Corona-Fälle?

Römer: Sowohl als auch. Wir haben einen bunten Blumenstrauß an Infektionen, überwiegend Infekte der oberen Atemwege, ausgelöst durch die verschiedensten Virenstämme. Aber eben auch durch Corona. Ich kann aber nicht feststellen, dass Corona im Moment eine besonders intensive Rolle spielt, sondern sich gut einreiht in die große Varianz vieler anderer Viruserkrankungen.

SWR1: Mein völlig subjektiver Eindruck ist, dass aber solche Erkältungskrankheiten im Moment hartnäckiger sind als früher. Täuscht das oder können Sie das auch beobachten?

Römer: Nein, auch das kann ich genauso beobachten. Und nicht nur ich, sondern alle meine Kollegen. Wir sehen darin den Grund, was wir ja schon wiederholt erwähnt haben, dass die Bürgerinnen und Bürger einen gewissen Nachhol-Effekt haben. Da wir alle in den letzten zwei bis drei Jahren intensiv Maske getragen haben und unser Immunsystem in der Infektabwehr nicht so gut trainiert worden ist, weil wir nicht viel in Kontakt mit Viren gekommen sind, brauchen ganz viele Menschen im Moment übermäßig lang, um sich von solchen normalerweise problemlosen Infekten zu erholen.

SWR1: Ab dem 1. März fallen alle Corona-Maßnahmen weg, die Pandemie ist quasi für beendet erklärt. Angesichts der steigenden Fallzahlen auch hier in Rheinland-Pfalz: Ist es aus Ihrer Sicht ein Problem?

Römer: Nein, das ist die Realität, die wir immer um diese Jahreszeit kennen. Wir haben eigentlich jetzt eine Situation nach Fastnacht, so wie wir es in allen Jahren auch vor Corona erleben. Es gibt immer nach diesen Feiertagen nochmal einen Schub der Infektionswelle. Dieses Jahr kommt eben das Phänomen des Nachholens, des verlängerten Verlaufes der Infekte hinzu, was uns in der Arbeitswelt natürlich große Probleme bereitet, weil viele Arbeitnehmer wegfallen. Aber das werden wir jetzt jedes Jahr wieder erleben, so wie wir es immer kennen. Nur haben wir jetzt eine neue Möglichkeit uns selbst – jeder einzelne von uns – besser vor Infektionen zu schützen. Das haben wir in den letzten drei Jahren mit dem Maske tragen geübt. Und ich will die Gelegenheit nutzen, alle aufzufordern: tragen Sie in Situationen, wo Sie sich nicht wohl fühlen, weiterhin gerne Maske. Das ist ein tolles Schutzinstrument. Oder wenn Sie selbst erkältet sind, schützen Sie andere, gerade in beengten Verhältnissen und tragen Sie in solchen Situationen dann eine Maske.

SWR1: Wer Erkältungssymptome hat, was macht derjenige jetzt? Trotzdem auf die Arbeit gehen, weil gerade so viele krank sind und jeder gebraucht wird, oder ist das falscher Ehrgeiz?

Römer: Der sollte das so machen wie schon immer die Regel war: wer krank ist bleibt bitte zu Hause. Und da wir alle im Moment wirklich länger brauchen, um uns von einem Infekt zu erholen, ist es jetzt erst recht wirklich sinnvoll, sich nicht mit einem Infekt zur Arbeit zu schleppen, dort womöglich andere anzustecken. Bleiben Sie daheim, kurieren Sie sich aus. Dann sind Sie auch selber fit, wenn Sie wieder mit einem anderen Virus im Alltag konfrontiert werden.

Das Gespräch führte SWR1 Moderatorin Claudia Deeg.