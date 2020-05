Nur wenige Menschen mit Autismus finden einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt. Dabei können Unternehmen von ihren besonderen Fähigkeiten profitieren.

In Deutschland leben etwa 800.000 Menschen mit einer Form von Autismus. Nur wenige von ihnen finden einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt. Der Grund: Oft sind sie von den sozialen Anforderungen ihrer Kollegen und Vorgesetzten überfordert. Auf der anderen Seite haben sie aber ganz spezielle Fähigkeiten, von denen die Unternehmen profitieren können.

"Ein autismusfreundlicher Arbeitsplatz ist ein Ort, der etwas ruhiger gestaltet ist. Viele Autisten tun sich schwer mit Großraumbüros und unruhigen Arbeitsplätzen." Maja Hebel, Geschäftsleitung des Sozialunternehmens "Diversicon"

Autisten arbeiten hochkonzentriert

So fällt es vielen Menschen mit Autismus leicht, sich über eine sehr lange Zeit zu konzentrieren. Sie erkennen etwa schnell Verbesserungsmöglichkeiten in Arbeitsabläufen oder finden Fehler in Softwareanwendungen. Kein Wunder also, dass SAP seit 2013 gezielt Menschen mit Autismus einstellt. Im Unternehmen sind sie zum Beispiel dafür verantwortlich, Quellcodes auf Fehler zu überprüfen.

Für Arbeitgeber heißt das, dass sie eine Umgebung schaffen müssen, in der Menschen mit Autismus gut zurecht kommen.

"Häufig gibt es den Wunsch, sehr klare Abeitsanweisungen zu bekommen und eine einzelne Ansprechperson zu haben." Maja Hebel, Geschäftsleitung des Sozialunternehmens "Diversicon"

Die Anforderungen können ganz unterschiedlich sein. Autismus ist eine neurologische Entwicklungsstörung, die ganz verschiedene Ausprägungen haben kann. Zu den bekanntesten Formen gehört das Asperger-Syndrom.

Für Autisten ist es oft schwierig, sich in sozialen Situationen zurechtzufinden. Eine klare Kommunikation ist hierbei besonders wichtig. Das heißt auch: Kommunikationstraining für die Kollegen.

"Arbeitgeber, die zu uns kommen, sind bereit, auf den Arbeitsplatz zu gucken und ihr Team zu sensibilisieren, wenn die Menschen überhaupt bereit sind, über ihre Diagnose zu sprechen." Maja Hebel, Geschäftsleitung des Sozialunternehmens "Diversicon"

Außerdem sind feste Routinen und Strukturen im Arbeitsalltag für Autisten hilfreich.