Mieterbund kritisiert Kommunen, Land und Bund Wie Wohnraum in Rheinland-Pfalz wieder bezahlbar werden könnte

In Rheinland-Pfalz haben Land und vier rheinland-pfälzische Städte Kooperationsvereinbarungen am Montag geschlossen. Damit soll der soziale Wohnbau gefördert werden. In Speyer sollen 150, in Landau 180, in Trier 240 und in Mainz 900 Wohnungen entstehen. Für diese Projekte stellt das Land Fördermittel in Höhe von 200 Millionen Euro zur Verfügung. Für den rheinland-pfälzische Mieterbund kommt diese Reaktion deutlich verspätet. "Es hat viel zu lange gedauert, bis dieses Problembewusstsein überhaupt mal angekommen ist", merkt Obst an.