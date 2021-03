Am Mittwoch, 3. März, war der Spitzenkandidat der AfD für die anstehende Landtagswahl in Rheinland-Pfalz Michael Frisch im SWR1 Studio. Er möchte mit seiner Partei bei der Wahl wieder ein zweistelliges Ergebnis erreichen. Seine Aussagen haben wir im Faktencheck geprüft.

Sexuelle Übergriffe seit 2016 wegen Zuwanderung gestiegen?

Frisch sagte, "wir haben seit 2016 (…) eine Zunahme im Bereich der Kriminalität, insbesondere was Übergriffe auf Frauen im Hinblick auf die sexuelle Selbstbestimmung betrifft." Da sei die Statistik eindeutig, sagte Frisch, "und es ist auch so, dass da durch die Zuwanderung diese Zahlen enorm gestiegen sind."

Die Polizeiliche Kriminalstatistik weist für 2016 7.919 Taten im Bereich "Vergewaltigung und sexuelle Nötigung/Übergriffe aus". Dabei gab es 6.476 Tatverdächtige, von denen 3.964 deutsche Tatverdächtige waren (61,2%), 2.512 (38,8%) waren nicht-deutsche Tatverdächtige. In der Statistik für 2015, also vor der Flüchtlingskrise, werden im Bereich "Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung" 20,5 Prozent aller Tatverdächtigen als nicht-deutsch ausgewiesen. Zuwanderer, die zu den Nichtdeutschen dazuzählen, machten insgesamt 4,8 Prozent aller Tatverdächtigen in diesem Bereich aus. Als Zuwanderer zählen Menschen, die von außerhalb der EU nach Deutschland kamen.

In der Polizeilichen Kriminalstatistik 2019 werden 9.426 Taten, bei 8.189 Tatverdächtigen ausgewiesen. Von diesen Tatverdächtigen waren 63,2% Deutsche und 36,8 Prozent nicht-Deutsche.

Von den nichtdeutschen Tatverdächtigen waren wiederum 1.242 Zuwanderer, was einem Anteil von 15,1 Prozent an allen Tatverdächtigen entspricht. Der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger insbesondere der Anteil an tatverdächtigen Zuwanderern ist also deutlich gestiegen, was auch an der Zuwanderung im Rahmen der Flüchtlingskrise liegen kann.

Die Zahlen der einzelnen Polizeilichen Kriminalstatistiken können allerdings nicht so einfach miteinander verglichen werden, da es 2016 eine Gesetzesänderung gab. Daraufhin zählte beispielsweise auch "Begrapschen" als Straftat. Auf die schwierige Vergleichbarkeit weisen die Autoren der Statistik auch selbst hin, demnach seien auch die Zahlen von 2017 nicht unmittelbar vergleichbar, da die Gesetzesänderung erst teilweise eingearbeitet worden sei.

Deutschland hat die teuersten Strompreise weltweit

Frisch sagte bei SWR1, Deutschland habe weltweit die höchsten Strompreise. Diese Aussage stimmt. Laut Globalpetrolprices, einer Seite, die Energiepreise weltweit auflistet, hat Deutschland nominell gesehen mit Abstand die höchsten Strompreise weltweit. Setzt man die Strompreise in Relation zur Kaufkraft, so liegt Deutschland in der EU laut Strom-Report auf Platz sechs.

Weiter sagte der AfD-Politiker, dass Deutschland die höchsten Energiepreise habe, liege an der Energiewende. Diese Aussage stimmt so nicht. Deutschland hatte zum einen auch in der Vergangenheit verhältnismäßig hohe Strompreise. Das lag vor allem an Steuern und Abgaben. Hinzu kommen noch Netzentgelte. Sie werden für das Stromnetz gezahlt, das in Deutschland sehr zuverlässig ist. Betrachtet man die Entwicklung des Strompreises in den letzten zehn Jahren, einem Zeitraum, in dem die Energiewende in Deutschland in Fahrt gekommen ist, so zeigt sich, dass die Strompreise in anderen Ländern stärker gestiegen sind als in Deutschland. In Deutschland stiegen sie laut Strom-Report um 27 Prozent, in Frankreich um 31 Prozent und in Großbritannien sogar um 46 Prozent. Wenn der Anstieg nur an der Energiewende läge, müsste der Anstieg in Deutschland höher sein.

Altersarmut durch Kinder?

Der AfD-Spitzenkandidat sagte, Kinder seien für Familien ein Risiko für Altersarmut. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung können Kinder das Armutsrisiko von Familien erhöhen. Demnach müssen die Familien für Kinder auf der einen Seite Geld ausgeben, etwa für Nahrung, Kleidung und Spielsachen. Auf der anderen Seite nehmen Kinder auch Zeit in Anspruch. Das könne dazu führen, dass ein oder beide Elternteile die Arbeitszeit reduzieren müssten, was wiederum zu einem geringeren Einkommen führen kann. Bei Alleinerziehenden ist das Armutsrisiko besonders hoch.

Pflege: Die meisten werden zu Hause gepflegt

Das Thema Pflege trieb auch viele Hörer um. Frisch sagte, der Großteil der pflegebedürftigen Menschen in Rheinland-Pfalz werde zu Hause gepflegt, genauer sagte er, mehr als 75 Prozent. Diese Zahl stimmt, laut Zahlen des Landes wurden 2017 77 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause gepflegt.