Endlich geht’s weiter – das sagen Fans der Serie "Babylon Berlin". Neu mit dabei ist Meret Becker. Im Gespräch mit SWR1 erzählt sie, warum sie eine Faible für die 20er hat und welches Kleidungsstück sie gerne vom Set mitnehmen würde.

Gab es vor den Dreharbeiten zur neuen Staffel für Sie viel zu lernen?

Meret Becker: Auf jeden Fall, ich hatte reichlich Text. Ich habe sehr viel geübt und mache das mittlerweile mit einer Souffleuse zusammen, einer Freundin.

Wie lange übt man für so eine Rolle?

Das kommt darauf an. In diesem Fall hatte ich viel Text. Außerdem hatten wir noch diverse Kostüm- und Wochenendproben - damit es bei den Dreharbeiten schneller geht.

Meret Becker spielt in der neuen Staffel von "Babylon Berlin" eine Schauspielerin. dpa Bildfunk Picture Alliance

In der Serie spielen Sie Esther Kasabian. Was ist das für eine Frau?

Esther ist eine Schauspielerin, die nicht mehr arbeiten darf. Ihr Mann, der Armenier ist, möchte das nicht. Er hält es für zu gefährlich für sie. Außerdem ist sie auch schon ein bisschen älter. Das ist aber nicht der einzige Grund. Es gibt auch Verwicklungen mit der Mafia. In der Serie kommt es zu einem Unfall, der alles verändert. Für Esther ist das die Chance, die Fäden selbst in die Hand zu nehmen. Plötzlich agiert sie als Macherin und wird auch ein bisschen zu einem Gangster.

Alle Termine der 3. Staffel von "Babylon Berlin" Sonntag, 11.10. | 20:15 Uhr (Folgen 17-19 + Doku)

Mittwoch, 14.10. | 20:15 Uhr (Folgen 20-22)

Donnerstag, 15.10. | 20:15 Uhr( Folgen 23-24)

Mittwoch, 21.10. | 20:15 Uhr (Folgen 25-26)

Donnerstag, 22.10. | 20:15 Uhr (Folgen 27-28) Die Folgen 17 - 19 gibt es ab Freitag (9. Oktober) online first in der ARD Mediathek. Der Rest folgt ab 11. Oktober.

Sie haben auch im Kinofilm "Comedian Harmonists" mitgespielt. Der spielt auch in den Zwanzigern, jetzt "Babylon Berlin". Finden Sie dieses Jahrzehnt besonders spannend?

Auf jeden Fall. Wären nicht die Nazis eingetrudelt, wäre das meine Zeit gewesen. Es war eine Zeit des Umbruchs, das macht dieses Jahrzehnt so spannend: Frauen haben sich emanzipiert, Schwule und Lesben haben angefangen sich auszuleben, die Kunst wurde interessant. Dann kam diese ganze Kabarett- und Varieté-Szene, in der übrigens auch meine Oma und mein Opa rumgeturnt sind. Ich habe ja auch im Kabarett angefangen. Seitdem interessiere ich mich sehr dafür und höre mir auch diese ganzen Chansons an, die es damals gab.

Alle Staffeln "Babylon Berlin" in der ARD-Mediathek

Wie sind Sie an Ihre Rolle gekommen? Einfach mal angerufen und gesagt: "Hey, ich würde auch gern mitspielen?"

Nein, irgendwann kam Tom Tykwer auf mich zu und sagte: "Naja, eigentlich müsstest du ja auch mitmachen." Anschließend wurde ich zum Casting eingeladen. Die haben sich viel Zeit mit der Antwort gelassen. So lange, dass ich wirklich schon stinkig wurde. Dann habe ich aber auch gedacht: "Ist ja süß, die sind ja noch chaotischer als ich." Ich habe aber auch gelernt, dass an einem Casting ganz schön viele Menschen teilnehmen. Der Platz bei Produktionen ist natürlich begrenzt und man muss gucken, wo es gut passt.

Manchmal nehmen die Schauspieler ein Andenken vom Set mit – Deko, ein Hut oder ein Kleidungsstück. Sie auch?

Es gibt ein Kleidungsstück, auf das ich es abgesehen habe – ich habe es aber noch nicht. Es ist ein Oberteil, das vorne und hinten glitzert, der Rücken ist frei. Da ist nur Tüll. Entlang der Wirbelsäule hat es einen glitzernden Streifen. Es ist ein original Kleidungsstück aus den 20er Jahren.

Es wird noch eine vierte Staffel von "Babylon Berlin" geben. Wissen Sie schon, ob ihre Rolle wieder mit dabei ist?

Sag ich nicht. Man weiß ja noch nicht, was in dieser Staffel mit der Figur passiert.