Wer in den 90ern groß geworden ist, kam an dieser Boyband nicht vorbei. Die Backstreet Boys gründeten sich vor 30 Jahren und ihr Weg war gepflastert mit vielen Welthits – und reihenweise ohnmächtigen Teenies.

Gerade beim weiblichen Publikum lösten die fünf eine wahre Boyband-Hysterie aus – und das bis heute. Losgeschickt haben wir SWR Reporter Christian Giese-Kessler, der mit den Backstreet Boys so etwas wie eine lebenslange Hassliebe verbindet. Wieso? Das erzählt er hier.

Diese Boygroup spaltet die Gesellschaft – oder sagen wir besser Frauen und Männer. Das bestätigt sich direkt bei meiner Straßenumfrage. Von den weiblichen Interviewpartnerinnen kamen gleich die Erinnerungen, wie (gemäßigt) "Das war schön – Kindheitserinnerungen" oder (fanatisch) "Das Zimmer war komplett tapeziert mit Postern".

Und wer liebt mich?

Die Backstreet Boys ringen mir nur ein ironisches "wirklich toll" ab. Als die "Fab Five" die Charts eroberten, fing ich gerade an, mich für Mädchen zu interessieren. Aber anstatt jubelnde "Christian-Schreie", kam über die Lippen meiner Mitschülerinnen nur ein enthusiastisches "AJ – der ist so süß und hat so knuffige Augen...", und das am besten im kollektiven Backstreet-Fan-Chor. Die Amerikaner aus Orlando sind für sie die süßesten Kerle auf der ganzen Welt – also keine Chance für mich. Und natürlich kamen die Backstreet Boys auch nach Deutschland, genauer gesagt nach Trier – eine Katastrophe für alle Trierer Jungs.

Was tun?

Auch meine jugendlichen Verzweiflungstaten führten nicht zur erwünschten weiblichen Reaktion. So färbte ich mir die Haare wie Nick, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Zumindest einen Teilerfolg konnte ich in den 90ern auf einer Party in Emmelshausen im Hunsrück vermelden – es kam zum ersten Kuss. Aber auch hier verfolgten mich die Backstreet Boys – im Hintergrund, Sie ahnen es schon, lief "Quit Playing Games (With My Heart)".

Als hätte die Band diesen Song nur für mich und diese Situation geschrieben, um mir diesen Moment zu vermiesen. "Quit Playing Games..." hat sich seitdem in mein Gedächtnis eingebrannt, während die Mädchen alle Texte auswendig kannten und nostalgisch die Hits als "Gute-Laune-Disko" abgespeichert haben und sogar als "Teil des Lebens" niemals mehr in Vergessenheit geraten.

Backstreet Boys heute

Auch nach 30 Jahren hat sich da leider kaum etwas bei der weiblichen Bevölkerung geändert. Das bestätigte auch meine Umfrage. Die Fans von damals sind zwar mitgealtert, aber – leider – schwärmen sie immer noch für Nick, AJ, Kevin, Howie oder Brian.

