Bäume sind nicht nur wichtig für die Sauerstoffproduktion und unser Klima, sie erfüllen in der Umwelt noch viel mehr wichtige Aufgaben.

SWR-Umweltredakteurin Alice Thiel-Sonnen hat das "Multifunktions-Gewächs" einmal näher betrachtet.

Der Baum als Klimaretter

Bäume brauchen CO2 aus der Luft für ihre Photosynthese - der Stoffwechsel, mit dem sie wachsen. Sie tanken so ihre Energie. Damit ist das klimaschädigende Gas erst mal gebunden und richtet keinen Schaden an. Eine hundertjährige Fichte hat so in ihrem Leben fast zwei Tonnen CO2 gebunkert.

Das bleibt auch so, wenn man aus dem Holz der Bäume langlebige Häuser oder Möbel macht. Und später daraus noch Pressspanplatten. Je länger das zweite Leben des Baums als Holz dauert, desto besser fällt die Klimabilanz aus.

Der Baum als Atemhilfe

Bei den chemischen Prozessen der Photosynthese nutzen die Bäume den Kohlenstoff für sich. Mit dem übrig gebliebenen Sauerstoff hingegen fangen sie nichts an. Sie geben wieder ab, was der Mensch zum Atmen braucht. Baumpfleger haben mal vorgerechnet, dass ein 20 Meter hoher Baum mindestens fünf Menschen am Tag mit Sauerstoff versorgen kann.

Das klappt allerdings nicht in der Nacht, denn die Photosynthese braucht Licht. Und es funktioniert nicht im Winter. Da haben die Bäume Winterruhe. Die Blätter sind abgeworfen und es findet keine Photosynthese mehr statt.

Der Baum als Staubsauger

Staub, Ruß und sonstige Schmutzpartikel wirbeln für uns nicht sichtbar durch die Luft. Ein Baum fängt sie auf seinen Blättern und Nadeln ab, bevor sie auf unsere Nasenhöhe kommen. Und beim nächsten Regenschauer wird alles nach unten in den Boden abgewaschen. Deshalb sind Bäume in der Stadt so hilfreich. Sie können gerade an Straßen die Staubbelastung senken. Ein Baum mit stattlicher Krone und vielen Blättern kann in einem Jahr bis zu einer Tonne Staub aus der Luft wegputzen.

Der Baum als Klimaanlage

Bäume in der Stadt sind eine gute Kühlanlage. Sie spenden Schatten und sie sorgen für kühle Erfrischung. Ein Baum verdunstet am Tag rund vier Badewannen voll Wasser. Ein Laubbaum mit viel Blattfläche hat da mehr zu bieten, als ein Nadelbaum. Beim Verdunsten des Wassers kühlt sich die Oberfläche leicht ab. Diese sogenannte Verdunstungskälte ist im Umfeld des Baums zu spüren. In einem Stadtpark mit Bäumen kann das durchaus ein paar Grad Unterschied zum heißen Innenstadtpflaster ausmachen.

Der Baum als Tummelplatz für Arten

Schlafplatz, Nistplatz, Wetterschutz - für Tiere ist ein Baum die Allroundlösung. Vom Specht, der seine Wohnhöhle darin hat, bis hin zu den kleinsten Insekten und Spinnen. Käfer mögen die Rinde. Asseln und Regenwürmer bedienen sich zu seinen Füßen am abgefallenen Laub. An Bäumen tummelt sich eine solche Artenvielfalt, dass die Wissenschaftler sie kaum in Zahlen fassen können. Ein Würzburger Forscherteam hat mal von nur 30 Bäumen insgesamt 90.000 Gliedertiere gesammelt. Also nur Insekten und Spinnen.

Der Baum als Kantine

Junge frische Knospen sind für Rehe ein Leckerbissen. Das Rotwild mag lieber die Rinde. Wildtiere bedienen sich an Blättern und Nadeln. Hummeln und Bienen fliegen auf die Blüten. So ein Baum bietet wie eine Kantine für jeden das passende Menü. Und dann kommen ja auch noch die Früchte dazu: Nüsse, die sich das Eichhörnchen bunkert, Eicheln und Kastanien über die sich Wildschweine freuen. Bucheckern, aus denen sogar der Mensch Mehl schroten kann für Kekse und Kuchen.

(*) Quelle: "Wunderwerk Baum", W-wie-Wissen, Das Erste