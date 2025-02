Tears for Fears – "Songs From The Big Chair"

Am 25. Februar 1985 haben Tears for Fears ihr zweites Album "Songs From The Big Chair" veröffentlicht, auf dem mit "Shout" oder "Everybody Wants To Rule The World" große Hits sind.

"Songs From The Big Chair" hat sich den Meilenstein-Status wirklich verdient

Schon mit ihrem Debütalbum "The Hurting" haben Tears for Fears Anfang der 80er-Jahre die Charts erobert und es in ihrer britischen Heimat bis auf Platz 1 geschafft. Mit "Songs From The Big Chair" haben es Roland Orzabal und Curt Smith dann auch bei uns in Deutschland an die Spitze der Charts geschafft.

Mit "Shout", "Everybody Wants To Rule The World" und "Head Over Heels" sind auch einige ihrer größten Hits auf dem Album "Songs From The Big Chair". Mit solchen Songs und über neun Millionen verkauften Einheiten, höchsten Chartplatzierungen, da ist unser persönliches Meilenstein-Siegel keine Überraschung.

Roland Orzabal und Curt Smith von Tears for Fears gemeinsam bei einem Livekonzert in London 2019.

Beim Tears for Fears Album "Songs From The Big Chair" stimmen nicht nur die Zahlen

Natürlich sind reine Verkaufszahlen für uns kein Grund, über ein Album zu sprechen, aber diese sagenhafte Platte hat unglaublich viel zu bieten, allem voran natürlich zeigt sie, wie Tears for Fears sich auch musikalisch weiterentwickelt haben nach ihrem Debüt "The Hurting".

Für SWR1 Moderator und Redakteur Dave Jörg ist die glasklar, warum die Platte ein absoluter Meilenstein ist: "Es ist eines der einflussreichsten Pop- und Synth-Pop-Alben der 80er und hat ein grandioses Songwriting, tolle Musiker, eine Hammerproduktion, einen brachialen Sound – der auch heute immer noch frisch, knackig und fett klingt."

So haben Tears for Fears ihr Album "Songs From The Big Chair" aufgenommen

1984 beginnen Tears for Fears die Aufnahmen für ihr zweites Album in ihrer Heimat Bath, in dem Studio des Keyboarders Ian Stanley. Dort beginnen die ersten Sessions für "Songs From The Big Chair" und dort entstehen auch die ersten Demoaufnahmen zum Hit "Shout", bei dem auch der damals bereits verstorbene John Bonham von Led Zeppelin noch indirekt mitwirkt.

Tears for Fears bleiben für ihre Aufnahmen zum Album aber nicht im Studio von Ian Stanley, sondern bewegen sich weiter auf das Land hinaus. Nach einer Weile nehmen sie Teile der Einnahmen von ihrem ersten Album "The Hurting", auf dem auch der Megahit "Mad World" ist, kauften eine Villa auf dem Land und richten dort die "Wool-Hall-Studios" ein um weiter an "Songs From The Big Chair" zu arbeiten.

Tears For Fears - Shout (Official Music Video)

Auch die deutsche Sängerin Julia Neigel hat schon in der "Wool Hall" gearbeitet und beschreibt im Meilensteine Podcast nochmal, wie es sich dort angefühlt hat.

Die Wool-Hall bestand aus ganz viel Holz. Es klang wunderbar, es war eine sehr warme Halle, die sehr schön eingerichtet war.

SWR1 Meilenstein zum Album "The Seeds Of Love" von Tears for Fears

"Everybody Wants To Rule The World" öffnet Tears for Fears den US-Markt

Eigentlich sollte der Song "Everybody Wants To Rule The World" nie auf das Album "Songs From The Big Chair" kommen, weil es eigentlich überhaupt nie als Song geplant war. Ursprünglich waren es nur ein paar von Roland Orzabal geklimperte Akkorde auf der Akustikgitarre, erklärt Dave Jörg im Podcast. Ein bisschen gutes Zureden und Inspirationen von The Clash, Simple Minds und der Band Linx später wurde "Everybody Wants To Rule The World" der Song mit dem Tears for Fears den US-Musikmarkt eroberten.

Tears For Fears - Everybody Wants To Rule The World (Official Music Video)

Ich hab das Album mit 13 gehört und die Wirkung, die das damals hatte, die kann ich echt kaum beschreiben. Ich war eins mit der Musik. Es war die perfekte Musik für den Zeitpunkt in meinem Leben. [...] Die Platte hat mich glücklich gemacht.

Auch gut 40 Jahre nach der Veröffentlichung des Albums "Songs From The Big Chair" von Tears for Fears hat sich die Einstellung von Dave Jörg zum Album nicht geändert. Auch 2025 klingen die Songs noch eindrucksvoll und toll produziert und Songs wie "Shout" oder "Everybody Wants To Rule The World" sind echte Evergreens geworden.

Am 25. Februar 1985 haben Tears for Fears ihr zweites Album "Songs From The Big Chair" veröffentlicht. Hier sehen wir Roland Orzabal bei einem Livekonzert.

Songs From The Big Chair
Label: Mercury, Phonogram

Titelliste:
Shout
The Working Hour
Everybody Wants To Rule The World
Mothers Talk
I Believe
Broken
Head Over Heels
Listen

