Yazoo – "Upstairs At Eric's"

Eigentlich waren sie nur Schulkameraden, doch dann wurde aus dem Ex-Keyboarder von Depeche Mode und Sängerin Alison Moyet das legendäre Synth-Pop-Duo Yazoo.

Aber wie kam es zu dieser Verbindung? 1981 suchte Sängerin Alison Moyet über die Zeitschrift Melody Maker neue Musiker, um eine Band zu gründen. Zur gleichen Zeit stieg ihr alter Schulfreund Vince Clarke als Keyboarder bei der Band Depeche Mode aus und suchte ebenfalls über eine Zeitungsanzeige nach neuen Musikern. Und so finden beide, die in ganz England nach neuen Musikern suchten, ausgerechnet in ihrem kleinen Heimatort Basildon ihr musikalisches Gegenstück.

Nach seinem Ausstieg bei Depeche Mode sucht Keyboarder Vince Clarke, genau wie Sängerin Alison Moyet neue Musiker für ein Bandprojekt. Die beiden, die sogar zur gleichen Schule gegangen sind, finden zueinander und gründen Yazoo. dpa Bildfunk Picture Alliance

Aus Schulkameraden werden Bandkollegen

Es stellt sich raus, dass Moyet und Clarke sogar auf die gleiche Schule gegangen sind. Dort gab es aber noch keine musikalische Verbindung, weil Moyet eher in der Punkszene unterwegs war und Clarke eher in der elektronischen Musik.

Perfektes Timing für Yazoo

Und Yazoo gründeten sich genau zur richtigen Zeit. Soundtüftler und ausdrucksstarke weibliche Stimmen in Kombination waren Anfang der 80er Jahre richtig gefragt. Nur ein Jahr vor Yazoo gründeten sich die Eurythmics und ein paar Jahre später kam dann noch Roxette dazu.

Einer der bekanntesten Songs ihres Debütalbums und auch die erste Singleauskopplung war Titel "Only You", der nur ein Jahr nach der Veröffentlichung von der Band The Flying Pickets gecovert wurde und damit Platz 1 der britischen Singlecharts erreichte.

1982 veröffentlichten die Sängerin Alison Moyet und der ehemalige Keyboarder von Depeche Mode Vince Clarke zusammen als Yazoo ihr Debütalbum "Upstairs At Eric's". Mute Records Upstairs At Eric's Label: Mute Titelliste: Don't Go Too Pieces Bad Connection I Before E Except After C Midnight In My Room Only You Goodbye Seventies Tuesday Winter Kills Bring Your Love Down (Didn't I)

