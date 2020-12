Fast ein Jahr lang arbeiten Van Halen an ihrem Album "1984". Für ihre Verhältnisse ungewöhnlich lange – doch die Arbeit zahlt sich aus.

Früh übt sich

Es scheint fast so, als hätte man Alex und Eddie Van Halen die Musik in die Wiege gelegt. Beide erhalten schon früh klassischen Musikunterricht – und beide begeistern sich genauso für Rock. Zunächst spielen die beiden in umgekehrter Formation: Eddie an den Drums und Alex an der Gitarre. Während Eddie jobbt, um sein Schlagzeug abzubezahlen, nutzt Alex heimlich die Zeit, um damit zu üben. Eddie sagt damals: "Na gut, dann spielst DU eben ab jetzt Schlagzeug und ich übernehme die Gitarre!"

Ist das noch Hardrock?

Während der Schulzeit gründen sie mit David Lee Roth und Michael Anthony eine Hardrock-Band. Als Gene Simmons von KISS auf die Band aufmerksam wird, setzt er sich für sie bei seinem Plattenlaben ein. Von da an läuft es. Plattenvertrag, Debutalbum, erfolgreiche Singles. 1984 ist die Band auf ihrem kommerziellen Höhepunkt. Das gleichnamige Album „1948“ wird mit Hits wie „Jump“ und „Hot for Teacher“ wird zum absoluten Erfolg – nicht zuletzt durch Eddies Experimentierfreude mit dem Synthesizer.

Darum dreht sich alles in unserer neuen Podcast-Episode. Und es gibt ein besonderes Highlight: SWR1 Redakteur Stephan Fahrig zeigt auf seiner E-Gitarre, wie Eddie Van Halens Tapping-Technik funktioniert!

Van Halen - "1984" Warner Music Group 1984 Label: Warner Music Group Titelliste: 1984 Jump Panama Top Jimmy Drop Dead Legs Hot for Teacher I’ll Wait Girl Gone Bad House of Pain

