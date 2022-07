The Hooters – "One Way Home"

Vor 35 Jahren brachten die Hooters ihr Album "One Way Home" raus. Bei uns in Deutschland war davor und danach kein Album der Band so erfolgreich wie dieses.

Eric Bazilian und Rob Hyman von der Band The Hooters sind mit ganz vielen unterschiedlichen Musikstilen aufgewachsen und sozialisiert worden. Vermutlich ist auch das der Grund, warum die Musik der Band so viele unterschiedliche Stile in sich vereint.

Eric Bazilian und Rob Hyman sind neugierige Spielkinder

Hinzu kommt, dass die beiden verrückt danach sind, neue Musikinstrumente in die Hand zu nehmen, auszuprobieren und schlussendlich auch Instrumente sammeln. Das macht ihre Musik facettenreicher und auch wieder vielfältiger. Das geht allerdings nur wegen eines bestimmten Charakterzuges. Auch mit fortschreitendem Alter sind die Hooters immer noch neugierige Spielkinder geblieben – im positiven Sinne.

Tommy Williams, Fran Smith, Jr., Eric Bazilian, John Lilley und Rob Hyman (v.l.) bei einem Konzert mit ihrer Band The Hooters im Columbia Theater in Berlin. dpa Bildfunk Picture Alliance

Songwriter für Cyndi Lauper, Ricky Martin, Joan Osborne und Co.

Eric Bazilian und Rob Hyman schreiben aber nicht nur Songs für die Hooters. Sie sind auch als Songwriter für andere große Künstler aktiv und haben hier schon einige Welthits produziert. Zum Beispiel den Song "One Of Us" von Joan Osborne, "Private Emotion", der durch Sänger Ricky Martin zu einem Hit wurde oder auch "Time After Time" von Cyndi Lauper. Der größte Hit, den Rob Hyman und Eric Bazilian mit The Hooters in Deutschland hatten, ist die tragische Geschichte von "Johnny B".

Vor 35 Jahren brachten die Hooters ihr Album "One Way Home" raus. Bei uns in Deutschland war davor und danach kein Album der Band so erfolgreich wie dieses. Columbia Records One Way Home Label: Columbia Records Titelliste: Sattelite Karla With A K Johnny B. Graveyard Waltz Fightin' On The Same Side One Way Home Washington's Day Hard Rockin' Summer Engine 999

