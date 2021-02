per Mail teilen

Das Album "Rubber Soul" ist eine musikalische Wundertüte. Und es gilt auch in der Geschichte der Beatles als Meilenstein. Auf "Rubber Soul" klingen die Fab Four wie nie zuvor.

"Drive My Car", "Michelle" und das berührende "In My Life": Viele der Songs auf dem 1965er Album "Rubber Soul" sind unvergessen. Auf "Rubber Soul" erfanden sich die Beatles neu. Produzent George Martin erinnerte sich später: "Zur Zeit von Rubber Soul waren sie bereit für neue Musikrichtungen."

Paul und Alexis

Die Vier experimentierten mit komplexeren Aufnahme-Techniken und neuen Instrumenten. George Harrison spielt die traditionelle indische Sitar auf "Norwegian Wood", einer der ersten Pop-Songs mit Sitar überhaupt. Und beim Schluss der Ballade "Girl" soll Paul McCartney an die Melodie "Zorba The Greek" aus dem Film mit Alexis Sorbas gedacht haben. Tatsächlich: Schließt man bei "Girl" die Augen und hört die gezupfte Gitarre im Bouzouki-Sound, kann man sich tatsächlich Anthony Quinn vorstellen, wie er als Alexis Sorbas zu Girl Sirtaki tanzt.

Lieblingsalbum

Die Beatles selbst waren auf das Album "Rubber Soul" immer sehr stolz. George Harrison sagte über das Album: "Rubber Soul war mein Lieblingsalbum."