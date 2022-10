Shania Twain – "Come On Over"

Mit ihrem dritten Studioalbum "Come On Over" schreibt Shania Twain Geschichte. Nicht nur, weil sie das Album in zwei verschiedenen Versionen rausbringt, sondern weil es sich so gut verkauft, dass Shania Twain damit ins Guinnessbuch der Rekorde kommt.

Das ist natürlich nicht die einzige Besonderheit des Albums. Die Platte gibt es nämlich in zwei unterschiedlichen Versionen. Die erste Version von "Come On Over" kam im November 1997 raus und war eher ein klassisches Country Album. Da Country aber vor allem in den USA beheimatet ist, dachte man sich, es braucht noch eine Version des Albums für den Rest der Welt, also arbeitete man an etwas poppigeren Varianten der Songs und brachte das Album 1999 noch mal raus, als "International Version" und mit der erreichte Shania Twain dann auch den Rest der Welt.

Mit ihrem dritten Studioalbum "Come On Over" landet Shania Twain nicht nur in den Charts, sondern auch im Guinnessbuch der Rekorde. Die Platte ist nämlich "das meisterverkaufte Soloalbum einer weiblichen Künstlerin". dpa Bildfunk Picture Alliance

Shania Twain – ein sympathischer Rockstar ohne Allüren

Und so locker und charmant sich Shania Twain in ihren Songs gibt, so entspannt und bodenständig ist sie auch in der Realität. SWR1-Musikredakteur Stephan Fahrig hat Shania Twain vor einigen Jahren für ein Interview in Hamburg getroffen und beschreibt die kanadische Sängerin so:

Im Interview war sie sehr aufmerksam, sehr freundlich, nett, aufgeschlossen [...], also sie war offen eigentlich für alles. Sie ist und war [...] ein sehr angenehmer Rockstar ohne Allüren.

Geschrieben hat Shania Twain das Album gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann John "Mutt" Lange, der als Produzent schon mit Stars wie Bryan Adams oder auch Billy Ocean zusammengearbeitet hat. Die beiden haben so intensiv zusammen an dem Album gearbeitet, dass es eigentlich schon fast kein Solo Album mehr von Shania Twain ist, sondern eigentlich vom Duo Twain/Lange gesprochen werden müsste.

Warum die beiden für ihre Zusammenarbeit stark kritisiert worden sind, und welche Stars noch so an dem Album mitgewirkt haben, das hört ihr in unserer Podcastfolge zu Shania Twains Rekordalbum "Come On Over".

Mit ihrem dritten Studioalbum "Come On Over" schreibt Shania Twain Geschichte. Nicht nur, weil sie das Album in zwei verschiedenen Versionen rausbringt, sondern weil es sich so gut verkauft, dass Shania Twain damit ins Guinnessbuch der Rekorde kommt. Die Platte ist nämlich "das meisterverkaufte Soloalbum einer weiblichen Künstlerin". Mercury Records Come On Over Label: Mercury Records Titelliste: Man! I Feel Like a Woman I'm Holdin' On to Love Love Gets Me Every Time Don't Be Stupid From This Moment On Come On Over When Whatever You Do! Don't! If You Wanna Touch Her, Ask! You're Still the One Honey, I'm Home That Don't Impress Me Much Black Eyes, Blue Tears I Won't Leave You Lonely Rock This Country! You've Got a Way

Shownotes: