Roxy Music – "Avalon"

“Avalon” gilt als eines der musikalisch einflussreichsten Alben der 80er. Und “Die Nebel von Avalon” lassen Bryan Ferry und Co auch in den Songs aufsteigen. Eine mystische, aber auch anheimelnde Atmosphäre zieht sich durch das ganze Album.

Iron Maiden, Paul McCartney uvm. – 1982 ein legendäres Musikjahr

Das Jahr 1982 hatten wir anlässlich der vielen 40sten Albumjubiläen ja schon oft besprochen. Iron Maiden, Paul McCartney und viele andere Künstler und Bands haben in diesem Jahr Meilensteine der Musikgeschichte veröffentlicht.

Magaret Thatcher ist Premierministerin von Grossbritannien und zieht um die Falklandinseln gegen Argentinien in den Krieg. Die deutschen Charts sind von der “Neuen Deutschen Welle” (NDW) dominiert.

Insgesamt elf Alben hat Sänger Bryan Ferry mit seiner Band Roxy Music veröffentlicht. Viele der Alben erreichten Gold- oder sogar Platinstatus. Zum Beispiel auch das Album "Avalon" aus dem Jahr 1982. dpa Bildfunk Picture Alliance

Musiker Wolf Maahn kennt Bryan Ferry persönlich

Zu Gast im Podcast ist Wolf Maahn. Der Musiker und seine Band waren in den 80ern als Vorband mit Roxy Music auf Tour – überall in Deutschland. Im Podcast erinnert er sich an die Band und auch an Roxy-Music-Frontmann Bryan Ferry. Vor allem auch der erste Eindruck des Albums "Avalon" ist Wolf Maahn sehr lebhaft in Erinnerung geblieben:

Das war sowas wie Baden im Sound. [...] Ich war völlig geflashed von diesem Sound. [...] Natürlich war die Musik auch einfach anders und sehr sehr elegant, kultiviert – das war die Hochkultur der Popmusik, so wirkte es auf mich.

Das mystische Avalon

Avalon, das ist übrigens in der britischen bzw. keltischen Sagenwelt eine mystische Insel, die im Nebel versteckt ist. Hierhin soll sich der sterbende König Artus zurückgezogen haben. Aber ist er wirklich gestorben? Oder hat ihn die Heilerin Morgan Le Fey gepflegt und geheilt hat? Wer weiß! Alles ziemlich neblig in dieser Geschichte.

1982 veröffentlichen Roxy Music mit "Avalon" ihr achtes Studioalbum. Warner Bros. Records Avalon Bewertung: 4 von 5 Label: Warner Bros. Records Titelliste: More Than This The Space Between Avalon India While My Heart Is Still Beating The Main Thing Take A Chance With Me To Turn You On True to Life Tara

