"König von Deutschland", "Für immer und dich" und "Junimond" zählen zu Rio Reisers größten Hits. Sie alle sind auf dem Debütalbum von Rio Reiser "Rio I".

15 Jahre Bandgeschichte hatten Rio Reiser und seine Kollegen bei der Band "Ton Steine Scherben hinter sich, ehe sich die Band 1985 auflöste. Frontmann Rio Reiser machte ab da als Solokünstler weiter und veröffentlichte im November 1986 sein Debütalbum: "Rio I". Wie auch bei der Band "Ton Steine Scherben" standen bei Rio Reiser auch Solo die Texte im Vordergrund.

Wenn man die Texte hört, dann läuft ein Film vor einem ab!

Nach der Trennung seiner Band "Ton Steine Scherben" machte Sänger und Texter Rio Reiser solo weiter. 1986 veröffentlichte er sein Debütalbum "Rio I.". Mit Songs wie "König von Deutschland" und "Junimond" war sein erstes Soloalbum auch gleichzeitig sein erfolgreichstes Album. dpa Bildfunk picture alliance/United Archives | United Archives / Frank Hempel

Die Stärken von Rio Reiser: Seine Texte und seine Authentizität

Die Texte von Rio Reiser berühren – auf die eine oder andere Weise. Mal sind sie lustig wie bei einem seiner größten Hits "König von Deutschland" und mal zutiefst emotional wie bei seinem Klassiker "Junimond". Damit seine Songs die Menschen abholen, dazu musste Rio Reiser kein – technisch gesehen – großartiger Sänger sein. Es waren die Botschaften und die Art, wie er sie übermittelt hat – auf seine ganz besondere und authentische Art. " Rio Reiser war für mich tatsächlich der beste Sänger, den ich jemals erleben durfte ", hat Claudia Roth im SWR1 Interview gesagt. Die Politikerin war eine Zeit lang Managerin seiner Band "Ton Steine Scherben" gewesen und hat sogar mit der Band zusammen gelebt.

"Rios Kraft war die unglaubliche Präsenz, die unglaubliche Authentizität!"

Die Fans von "Ton Steine Scherben" waren kritisch

Dass Rio Reiser nach der Trennung von seiner Band "Ton Steine Scherben" alleine weiter Musik machte, nahmen viele ehemalige Fans dem Künstler übel. Das liegt vermutlich auch daran, dass "Ton Steine Scherben" von einigen als die erste Punkband Deutschlands bezeichnet wurde und viele links-politische Ideale verfolgt hat und Rio Reiser als Solokünstler mit seinem Album "Rio I." plötzlich eine saubere High-End-Produktion vorgelegt hat, die auch noch sehr erfolgreich war.

Der Mensch Rio Reiser

Er hat immer was anderes gemacht als das, was er sollte, so soll die Mutter von Rio Reiser ihren Sohn beschrieben haben. Dabei war Rio nicht von der laut rebellierenden Art. Auch wenn man sich Interviews von ihm anschaut: Rio war eher der ruhige, in sich gekehrte Mensch und immer wieder auch mal im Streit mit sich selbst, wie er im Rahmen einer SWR Dokumentation über sich selbst gesagt hat.

Auch auf der Bühne war Rio Reiser kein klassischer Frontmann, der von einem Bühnenende zum anderen gehastet ist, sondern er war auch bei Konzerten eher ruhig, aber hatte trotzdem eine enorme Präsenz, die die Fans begeistert hat.

CBS Schallplatten GmbH, Germany | George Glück Musik GmbH | Thomas Fehlmann Rio I. Label: CBS Schallplatten GmbH, Germany Titelliste: Alles Lüge Lass Uns Das Ding Drehn Für Immer und Dich Menschenfresser Junimond König Von Deutschland Lass Mich Los So Allein Ich Leb Doch Bei Nacht

Shownotes