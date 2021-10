REO Speedwagon - "Hi Infidelity"

Zu Beginn sind es nur ein paar Jungs, die auf Studentenpartys Songs covern. Jahre später sind REO Speedwagon aus der Rockszene nicht mehr wegzudenken – vor allem wegen ihres Albums "Hi Infidelity"

Eine schicksalhafte Jam Session

Alles beginnt im Herbst 1966. Neal Doughty ist frischgebackener Student an der Universität in Illinois. An seinem ersten Abend dort trifft er auf Alan Gratzer - ebenfalls Student, dazu noch Schlagzeuger. Die beiden kommen ins Gespräch, Doughty probiert sich zu dieser Zeit am Keyboard mit Coversongs aus. Die beiden starten noch in dieser Nacht eine Jam Session zusammen. Und sie merken: Es harmoniert.

Dann passiert eins nach dem anderen: Gratzer spielt an den Wochenenden in einer Band – Doughty hängt sich dran. Zunächst eher im Hintergrund, da die Band schon einen Keyboarder hat. Von genau dem hat der Rest der Band aber bald die Nase voll. Die Konsequenz: Die Band löst sich auf, um gemeinsam mit Neal Doughty am Keyboard einen Neustart zu wagen.

Von der Uni zum Plattenvertrag

Die neue Band braucht natürlich auch einen Namen. Und der wird mehr oder weniger spontan festgelegt: "REO Speedwagon" – der Name eines Trucks – steht groß auf der Tafel einer Vorlesung von Doughty. Der findet’s gut – der neue Bandname steht. Die Jungs spielen ab jetzt immer wieder auf Studentenpartys in ihrer Gegend – mit Coversongs. In den Jahren danach folgen einige Wechsel innerhalb der Band. Eindeutig erwähnenswert ist dabei Gary Richrath, der als Gitarrist einsteigt – und die Band erstmals mit selbstgeschriebenen Songs versorgt.

"I’m going to be a part of that band wether they like it or not."

REO Speedwagon werden dadurch immer bekannter. Was folgt, ist der Plattenvertrag im Jahr 1971 bei Epic Records. Noch im selben Jahr erscheint ihr Debutalbum "R.E.O. Speedwagon".

Kommerziell erfolgreich mit "Hi Infidelity"

Mit den kommenden Alben folgt auch ein stetiger Wechsel innerhalb der Band – die Mitglieder kommen und gehen. Kevin Cronin, der schon einmal in der Band gespielt hat, kehrt aber wieder zurück. Und ist maßgeblich für den großen Erfolg der Band verantwortlich. Am 21. November 1980 erscheint das inzwischen neunte Album "Hi Infidelity" – und schlägt mit seinen Powerballaden richtig ein. Ganze 65 Wochen in den Charts, darunter die Hitsingles "Keep on Loving You" und "Take it on the Run". Es ist und bleibt bis heute das kommerziell erfolgreichste Album von REO Speedwagon.