Rage Against The Machine – "Rage Against The Machine"

Mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum haben Rage Against The Machine Anfang der 90er auf Anhieb den Durchbruch geschafft. Mit ihrem Crossover aus Rock, Metal, Funk und Raptexten haben sie vor allem junge Menschen begeistert.

Bemerkenswert ist bei Rage Against The Machine vor allem, dass sie mit ihrer Mischung aus Rap, Rock, Metal und Funk eine musikalische Mischung kreieren, die es so vorher noch nie gegeben hat. Ab Mitte der 80er-Jahre gab es immer mal wieder kurze Kollaborationen von Rap und Rockgruppen für einzelne Songs, wie zum Beispiel die Rapper von Run DMC zusammen mit den Rockern von Aerosmith im Song "Walk This Way" oder auch die Rapper von Public Enemy, die zusammen mit der Metalband Anthrax den Song "Bring The Noise" aufgenommen haben. Dabei waren Rap und Rock gefühlt dennoch stets voneinander getrennt.

Rage Against the Machine verschmelzen Rap, Rock, Metal, Funk

Bei Rage Against the Machine sind alle diese Elemente verschmolzen in einer Band bzw. in einer Musikrichtung: Crossover oder auch des Öfteren Rap-Metal genannt.

Dabei stehen bei Rage Against the Machine auch die Texte stark im Vordergrund, die geprägt sind durch starke und radikale politische Botschaften. De la Rochas Texte bedienen sich auch stark an dem sprachlichen Duktus Aufständischer, immer wieder wird beispielsweise die erhobene Faust thematisiert, wie zum Beispiel auch im Song "Bombtrack", dem Opener des Albums. Dass Rage Against The Machine überhaupt so politisch sind, liegt auch an der Sozialisierung von Sänger Zack de la Rocha und Gitarrist Tom Morello, die beide aus sehr politisch engagierten Familien kommen.

v.l. Sänger und Texter Zack de la Rocha und Gitarrist Tom Morello. Mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum haben Rage Against The Machine Anfang der 90er auf Anhieb den Durchbruch geschafft. Mit ihrem Crossover aus Rock, Metal, Punk, Funk und Raptexten haben sie vorallem junge Menschen begeistert. dpa Bildfunk Picture Alliance

Tom Morellos Gitarrenspiel ist einmalig

Neben den politischen Texten und der Stimme von Zack de la Rocha macht auch das Gitarrenspiel den besonderen Sound von Rage Against the Machine aus.

Tom Morello spielt nicht nur einfach die Saiten seiner Gitarre, sondern er kreiert Sound mit allem, was an seinem Instrument ist. Er ersetzt durch seine Effekte klassischer 80er-Jahre Synthie-Sounds und hat unter anderem auch eine Technik entwickelt, mit der er wie ein DJ auf seiner Gitarre "scratchen" kann, ein Soundelement, dass wir vorher nur aus dem Hip Hop oder Rap kannten.

Wegen seiner außergewöhnlichen Spieltechniken und seinem innovativen Stil zählt Rage-Against-The-Machine-Gitarrist Tom Morello zu den besten Gitarristen der Welt. dpa Bildfunk Picture Alliance

Rage Against The Machine die Innovatoren der 90er

Mit ihren Texten haben Rage Against The Machine in den 90ern geschafft, große Teile der Jugend wieder zu politisieren und durch ihren Sound, die Verschmelzung verschiedener Genre und ihre Spieltechniken haben sie unter anderem auch den Anstoß gegeben für ein vollkommen neues Musikgenre, dass Ende der 90er seinen Siegeszug feierte und Bands wie zum Beispiel Linkin Park und Limp Bizkit hervorbrachten: Nu Metal. Der spezielle Sound von Rage Against The Machine jedoch, ist bis heute einzigartig geblieben.

Mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum haben Rage Against The Machine Anfang der 90er auf Anhieb den Durchbruch geschafft. Mit ihrem Crossover aus Rock, Metal, Punk, Funk und Raptexten haben sie vorallem junge Menschen begeistert. Sony BMG | Epic Rage Against The Machine Label: Epic | Sony BMG Titelliste: Bombtrack Killing In The Name Take The Power Back Settle For Nothing Bullet In The Head Know Your Enemy Wake Up Fistful of Steel Township Rebellion Freedom

Shownotes: