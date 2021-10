Queen - "Made in Heaven"

Nach dem Tod von Queen-Frontmann Freddie Mercury im November 1991 dauerte es vier Jahre, bis wieder ein Queen-Studioalbum erschien: "Made In Heaven".

Darauf befinden sich die letzten von Freddie gesungenen Lieder. In dem Stück "Mother Love" wird die Gefühlslage des todkranken Freddie Mercury deutlich: "I'm a man of the world and they say I am strong, but my heart is heavy and my hope is gone" - "Mein Herz ist schwer und meine Hoffnung ist dahin.”

Vergleichsweise ruhiges Album

"Mother Love" hatte Mercury nicht mehr fertigstellen können. Hier singt Brian May die letzte Strophe. Für "Made In Heaven" machten die verbliebenen Queen-Mitglieder aus den Gesangs- und Pianoaufnahmen aus Mercurys Nachlass komplette Songs. Andere, ältere Stücke spielten Queen neu ein und ergänzten sie mit Freddies Gesangsaufnahmen aus den 1980er Jahren. Neben dem rockigen Titelstück oder dem poppigen "You don’t fool me" finden sich auf "Made In Heaven" auch viele vergleichsweise ruhige Queen-Songs.

Die bekanntesten Lieder aus Made In Heaven: "Heaven for everyone", "I was born to love you", "You don’t fool me". Das Album "Made In Heaven" stieg nach seinem Erscheinen in Deutschland und in vielen anderen Ländern auf die ersten Plätze der Verkaufs-Hitparaden.