Meat Loaf – "Bat Out Of Hell"

"Bat Out Of Hell" ist nicht nur das Solodebüt von Sänger und Schauspieler Meat Loaf, es ist auch das erfolgreichste Album des Künstlers. Über 40 Millionen Mal wurde das Album bis heute verkauft.

Eines der erfolgreichsten Alben aller Zeiten

Damit ist "Bat Out of Hell" nicht nur das erfolgreichste Album von Meat Loaf, sondern auch eines der erfolgreichsten Alben aller Zeiten. Hinter dem Soundtrack zum Film Bodyguard landet es in der Liste der meistverkauften Platten auf Platz fünf. In dieser Woche feiert das Album sein 45. Jubiläum. Dabei verkaufte sich "Bat Out of Hell" bei seiner Veröffentlichung im Oktober 1977 gar nicht so gut, sondern hat erst nach und nach die Rockfans überzeugt.

Inspirationsquelle: Bruce Springsteen

Geschrieben und produziert hat das Album Komponist Jim Steinman. Der sich an vielen Stellen von "Bat Out of Hell" vom Boss Bruce Springsteen höchstpersönlich hat inspirieren lassen. Bei der reinen Inspiration ist es übrigens nicht geblieben. Für das Album hat sich Jim Steinman auch Schlagzeuger Max Weinberg und Keyboarder Roy Bittan aus Springsteens legendärer E Street Band geholt.

Sänger Meat Loaf (bürgerlich: Marvin Lee Aday) hat mit seinen Songs Millionen Menschen begeistert und berührt. Am 20. Januar 2022 verstarb der Sänger in Nashville in den USA. dpa Bildfunk Picture Alliance

Meat Loaf: Sänger oder Schauspieler?

Mit seiner Musik hat Meat Loaf Millionen Menschen berührt. Dabei hat er sich selbst nie wirklich als Sänger gesehen, sondern immer eher als Schauspieler. Auch in der Musik war das so. Er spielte die Lieder viel mehr, als dass er ihnen nur seine Stimme gab.

Ich muss eine Seele erschaffen, ein Universum für ein Lied

Seine große Leidenschaft war der Film und die Schauspielerei. Mehr als 60 Mal stand der Grammy-Gewinner dafür vor der Kamera. Darunter auch in Klassikern wie "Wayne's World" von Mike Myers oder im Film "Fight Club" an der Seite von Hollywoodlegende Brad Pitt. Seine bekannteste Rolle ist aber vermutlich die des Eddie aus dem Film "Rocky Horror Picture Show".

Meat Loaf in seiner wohl bekanntesten Rolle als Biker "Eddie" im Film "Rocky Horror Picture Show". dpa Bildfunk Picture Alliance

Die traurige Nachricht: Meat Loaf ist tot

Am 22. Januar 2022 war kaum eine Nachricht präsenter in den Medien als der Tod des beliebten Sängers und Schauspielers. Meat Loaf starb im Alter von 74 Jahren in einem Krankenhaus in Nashville. In den sozialen Netzwerken haben sich Tausende Fans, Freunde und Kollegen von Marvin Lee Aday, wie Meat Loaf mit bürgerlichem Namen hieß, verabschiedet.

Wenn sie wissen wollen, was das Album "Bat Out of Hell" mit alten Autos oder auch Alfred Hitchcock zu tun hat – auch darüber sprechen wir in dieser Folge der SWR1 Meilensteine.

"Bat Out Of Hell" ist nicht nur das Solodebüt von Sänger und Schauspieler Meat Loaf, es ist auch das erfolgreichste Album des Künstlers. Über 40 Millionen Mal wurde das Album verkauft. Cleveland International Bat Out of Hell Label: Cleveland International Titelliste: Bat Out Of Hell You Took The Words Right Out Of My Mouth Heaven Can Wait All Revved Up With No Place To Go Two Out Of Three Ain't Bad Paradise By The Dashboard Ligth For Crying Out Loud

Die Podcastfolge zum Album "Bat Out of Hell" ist eine Wiederholung und wurde vor dem Tod von Meat Loaf aufgezeichnet.

