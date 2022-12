Lou Reed – "Transformer"

Vor 50 Jahren veröffentlichte Lou Reed sein zweites Soloalbum "Transformer". Produziert wurde das Album unter anderem von Musiklegende David Bowie.

Neben David Bowie war vor allem auch Mick Ronson für das Album von Lou Reed verantwortlich, der auch bei Bowie selbst in der Band gespielt hat und auch dessen Musik produziert hat. Das erklärt auch, warum der Sound von "Transformer" so "Bowiesque" ist.

Andy Warhol und Velvet Underground

Lou Reed selber war vor seiner Solokarriere auch Gründungsmitglied, Sänger, Songwriter und Gitarrist von Velvet Underground. Die Band gilt bis heute als Wegbereiter für das erst später entstandene Genre: Punk! Die Band wurde vor allem von Pop-Art-Künstler Andy Warhol gefördert, der auch das ikonische Plattencover mit der Banane von Velvet Underground gestaltete.

Es ist eines der bekanntesten Plattencover der Welt, Andy Warhols Bananencover für das Album "Velvet Underground und Nico".

Das erste Soloalbum von Andy Warhol war kein kommerzieller Erfolg, erst mit dem zweiten Album "Transformer" gelang ihm der Durchbruch, was vor allem am Erfolg der Single "Walk On The Wild Side" lag.

In dem Song singt Lou Reed auch über Jacky, Holly und Co. – wer oder was diese Personen waren, darüber sprechen wir unter anderem in dieser Podcastfolge.

Der gebürtige New Yorker Lou Reed war Sänger, Gitarrist, Songwriter und eng befreundet mit dem Popart-Künstler Andy Warhol, der Reed und seine Musik lange förderte. Im Oktober 2013 verstarb Lou Reed an den Folgen einer Lebererkrankung. dpa Bildfunk Picture Alliance

Sänger Andreas Kümmert zu Gast im SWR1-Meilensteine Podcast

Andreas Kümmert ist Sänger, Gitarrist und Songwriter aus Gemünden am Main. Seit seinem Sieg bei der TV-Castingshow The Voice of Germany 2013 ist Andreas Kümmert vor allem im deutschsprachigen Raum bekannt.

Transformer
Label: RCA Records
Titelliste:
Vicious
Andy's Chest
Perfect Day
Hangin' Round
Walk On The Wild Side
Make Up
Satellite of Love
Wagon Wheel
New York Telephone Conversation
I'm So Free
Goodnight Ladies

