In seinem ersten Solo-Album steht der Künstler Phil Collins selbst im Mittelpunkt, in seinem vierten die Probleme der Welt. Beim Publikum kam beides gut an: "Face Value" und "…But Seriously" verkaufen sich zusammen fast 25 Millionen Mal.

Die Phil-Collins-Alben "Face Value" und "But Seriously" (Collage) WEA Records / Virgin Records / Collage SWR1

Face Value (1981)

Das Trennungs-Album, das R’nB-Album das "In the air tonight"-Album - egal wie man das erste Solo-Album von Phil Collins bezeichnen möchte - es hat immer mit ihm zu tun. Im Mittelpunkt steht der Künstler, Musiker, Familienvater, Schlagzeuger und Sänger Phil Collins.

Nachdem er bei Genesis die Drumsticks gegen das Mikrofon eingetauscht und damit Peter Gabriel nach seinem Ausstieg aus der Band ersetzt hatte, waren die Weichen für seinen ganz persönlichen Weg gestellt: der Weg zum Frontmann. Doch warum plötzlich ein eigenes Album? Der Auslöser für Phil Collins war die Trennung von seiner ersten Frau Andrea Bertorelli. Die Kanadierin hatte den Sänger mit dem Dekorateur und Maler der Familie in der gemeinsamen Wohnung betrogen. Eine Aussprache gab es nie - dafür Songs aus der Feder von Phil Collins. Songs wie "If leaving me is easy", "Please don’t ask" und "In the air tonight".

Gemälde aus Emotionen

Wenn Phil Collins danach gefragt wird, worum es in "In the air tonight" konkret geht, antwortet er: I don’t know - ich weiß es nicht - und das meint er auch genau so. Der Song ist mehr ein Gemälde aus Emotionen, die er in Sounds eingefangen hat - ein Gedankenkarussell, das plötzlich durch den Wutausbruch des Schlagzeugs stehen bleibt.

Auch wenn die Trennung von seiner Frau den Kern des Albums bildet, so ist es und so klingt es nicht nach einem Herzschmerz-Album. Ganz im Gegenteil! Durch den direkten Einfluss von Rhythm and Blues auf die Songs, dem Bläsersatz und der rhythmischen Spielereien des Schlagzeugers Phil Collins bildet das Album viele unterschiedliche Facetten des Lebens ab. Es war das erste Mal, dass Phil Collins eine Platte so machen konnte, wie er das wollte, und das hat er auch gemacht - mit allem was dazugehört.

SWR Atlantic/Warner - Atlantic/Warner Face Value Bewertung: 5 von 5 Label: Virgin Records, Atlantic Records Titelliste: In the Air Tonight This Must Be Love Behind the Lines The Roof Is Leaking Droned Hand in Hand I Missed Again You Know What I Mean Thunder and Lightning I’m Not Moving If Leaving Me Is Easy Tomorrow Never Knows Somewhere Over the Rainbow

…But Seriously (1989)

Aber, jetzt mal im Ernst - so könnte man den Albumtitel "…But Seriously" von Phil Collins übersetzen - und tatsächlich, es geht ungewöhnlich ernst zu auf diesem Collins-Meilenstein von 1989. Collins schaut auf die Welt und nennt die Probleme der ausgehenden 80er beim Namen: Obdachlosigkeit in den USA, Apartheid in Südafrika und Bürgerkrieg in Nordirland.

Solche Probleme im seichten Collins-Sound, geht das denn überhaupt? Es geht, weil Collins auch in seinem Sound im Vergleich zum Vorgängeralbum "No Jackets Required" ernster und seriöser wird. Die Band gewinnt wieder die Oberhand über die Synthesizer und Collins holt sich sehr seriöse Unterstützung. Kollegen wie Eric Capton, Steve Winwood, David Crosby und nicht zuletzt das Turbogebläse der Phenix Horns geben dem Album eine Menge zusätzlicher musikalischer Seriosität mit auf den Weg.

Warner ...But Seriously Bewertung: 5 von 5 Label: WEA Records Titelliste: Hang In Long Enough That’s Just the Way It Is Do You Remember? Something Happened on the Way to Heaven Colours I Wish It Would Rain Down Another Day in Paradise Heat on the Street All of My Life Saturday Night and Sunday Morning Father to Son Find a Way to My Heart

Weltweit sechs Hitsingles, über vierzehn Millionen verkaufte Alben und eine Flut von Gold, Silber und Platin machen "...But Seriously" zum zweiterfolgreichsten Collins-Album. Trotzdem lässt sich auch dreißig Jahre später noch trefflich streiten über Collins Sound, liebliche Melodien und sozialkritische Texte. Mehr dazu gibt’s im SWR1 Meilensteine Podcast.